日本冬日燈飾 農曆新年都有得睇

農曆新年打算遊日本？閃亮璀璨燈飾依然有得睇、有得去打卡。日本不同地方 (如東京、北海道、靜岡、茨城、福岡及青森) 夜間仍有不同如夢似幻的燈飾供觀賞！

日本冬日燈飾

【北海道】宮之森Frances

日期：即日至2020年3月30日

時間：下午5時至晚上8時

地點：札幌市中央區宮之森3条10丁目3-25

網址：www.j-mfc.com/lp_illumination2019

【青森】Arts Towada Winter Illumination

日期：即日至2020年2月14日

時間：下午4時30分至晚上9時

地點：十和田市西三番町3十和田市現代美術館藝術廣場

網址：www.city.towada.lg.jp

【茨城】光編織的「Art」水鄉櫻燈飾

日期：即日至2020年2月16日

時間：下午5時至晚上9時

地點：土浦市大岩田145霞浦總合公園

網址：www.city.tsuchiura.lg.jp

【東京】Caretta Illumination

日期：即日至2020年2月14日 (1月1至2日除外)

時間：1月3日至2月14日 下午6時至晚上11時 (暫定)

地點：東京都港區東新橋1-8-2 Caretta汐留

網址：www.caretta.jp/Illumination/

【東京】讀賣樂園 (Yomiuri Land) Jewellumination

日期：即日至2020年5月6日 (部分日子不亮燈)

時間：下午4時開始，部分日子至晚上8時、8時半、9時各不同（需要購買門票進場）

地點：東京都稻城市矢野口4015-1

網址：www.yomiuriland.com/tw/jewellumination/

【福井】Fantastic Illumination

日期： 即日至2020年4月5日的周六、周日及公眾假期

時間：下午3時至晚上8時（需要購買門票進場）

地點：坂井市三國町濱地45-1芝政世界 (Shibamasa World)

網址：shibamasa.com/topix/19illumination/

【靜岡】伊豆高原Granillumi

日期：即日至2020年8月31日（2020年4月6日後，平日有不定期休息）

時間：下午5時至晚上6時之間開始（需要購買門票進場）

地點：伊東市富戸1090伊豆Granpal公園

網址：granillumi.com

【三重】Nabata之里燈飾

日期：即日至2020年5月6日

時間：下午5時開始 (視乎日落時間)（需要購買門票進場）

地點：桑名市長島町駒江漆畑270 Nabata之里

網址：www.nagashima-onsen.co.jp

【福岡】香椎花園Sylvania Garden

日期： 即日至2020年2月24日

時間：下午5時至晚上8時（最後入場時間為19:30，需要購買門票進場）

地點：福岡市東區香住丘7-2-1

網址：www.kashiikaen.com

註：活動詳情以主辦單位公布為準。

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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