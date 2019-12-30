Green Monday食譜：臘八蘑菇粥
文章日期：2019年12月30日
臘八節（農曆十二月初八）將至，是中國古代傳統節日，後來亦成為佛教重要節日。佛教徒每年農曆十二月八日會用米和果物煮粥供佛，稱為「臘八粥」，後來逐漸演變為民間習俗。註冊中醫胡玘君（Gemma）表示，食粥除了易於消化，幫助迅速恢復體力外，亦有助調養脾胃及養陰生津液，在秋冬天氣對改善皮膚乾燥尤其有幫助。胡玘君分享臘八蘑菇粥食譜，大家不妨試試。
臘八蘑菇粥
材料（2至3人分量）：
米 半碗
蘑菇 5粒
腐皮絲 1片
菜心 3棵
腐竹 100克
核桃（合桃） 5粒
薑 3片
水 4碗
鹽 少許
胡椒粉 少許
製法：
1. 蘑菇洗淨切片，腐皮絲洗淨，腐竹切絲，菜心洗淨切粒，合桃剝去外殼搗碎，備用。
2. 所有材料放入煲內，文火煮1.5小時即成。
【小貼士】粥不宜煮太長時間，因煮得愈久，升糖指數愈高；以珍珠米煮粥味道更佳。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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