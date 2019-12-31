火鍋涮肉點先係全熟？專家話你知

打邊爐涮肉，很多人都愛問：熟未？食得未？其實吃火鍋有什麼要注意？香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影及香港理工大學應用生物及化學科技學系專任導師黃浩賢話你知。

肉片轉棕色縮小蜷曲 代表已熟可食用

許多人吃火鍋時會為了口感，涮一涮肉片便夾起進食。方麗影表示，肉片轉成棕色及縮小蜷曲，代表已煮熟可以食用。如果選用新鮮肉塊作為火鍋材料，可以切成較薄的肉片放進火鍋，減少出現外面熟透而中心未熟的情況。黃浩賢稱，不同湯底或會影響火鍋的沸點，因此烹煮時間會不同，他提醒，肉類宜徹底煮熟再進食，尤其是豬肉，因為豬肉含寄生蟲的風險較高。

勿蘸生雞蛋生葱

方麗影及黃浩賢提醒，吃火鍋時勿蘸生雞蛋或未經烹煮的調味料 (如生葱)，因為在打生雞蛋及蘸生雞蛋的過程中均有機會受沙門氏菌污染，出現肚瀉等腸胃炎徵狀，嚴重甚至可致命。

勿同時放生嘢夾熟食

方麗影及黃浩賢提醒，吃火鍋忌心急，勿一邊放生食材一邊夾起火鍋中的食物。每次新加入食材後，必須待水沸後才夾起鍋中的食物進食，以減低「食物中毒」的風險。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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