日本@cosme 2019美妝綜合大賞　十大美妝品逾72萬網民評價選出

「@cosme THE BEST COSMETICS AWARDS 2019 」是從724,765條會員評論及43,786件產品中，綜合選出潔面產品、美容工具、新上市產品、經典產品等不同類別的大獎。（＠cosme Hong Kong Facebook 圖片）

日本「@COSME THE BEST COSMETICS AWARDS 2019」的美妝品綜合排行榜早前出爐，趁着2019年快將結束，女士們不妨參考這個十大美妝品排行榜，裝扮一番迎接新年。

@COSME是亞洲最大的美容資訊網站之一，其排行榜在業界甚有口碑。「2019全年美妝品綜合大賞」根據2018年11月1日至2019月10月31日期間，從724,765條會員評論及43,786件產品中，綜合選出潔面產品、美容工具、新上市產品、經典產品等不同類別的大獎，以表揚全年最受消費者歡迎的產品。

獲得2019年度綜合大賞的第一名，是CEZANNE Pearl Glow Highlight打亮珠光修容霜。這款修容霜選用高亮度的珠光，可修飾肌膚毛孔，不少網站用家評論這款修容霜的光澤感令人滿意。

第二名是Excel Skinny Rich Shadow裸色深邃眼影，它多次登上@COSME排行榜，不少網站用家評論指出，產品可輕鬆打造漸變眼影，適用於各種場合。

第三名是Lancome極致持妝輕透粉底液，不少網站用家力推這款粉底液能造出持久貼服、透薄的妝感，而且有遮瑕之效。

「日本@cosme2019全年綜合大賞（Grand Prizes）十大排行榜」

第1位：CEZANNE Pearl Glow Highlight 打亮珠光修容霜

第2位：Excel Skinny Rich Shadow 裸色深邃眼影

第3位：Lancôme Teint Idole Ultra 24h Long Wear Foundation 極致持妝輕透粉底液

第4位：DECORTÉ Face Powder 裸光絲柔蜜粉

第5位：KATE Designing Eyebrow 3D 3D造型眉彩餅

第6位：Fancl Mild Cleansing Oil MCO 納米卸妝液

第7位：SHISEIDO MAQuillAGE Dramatic Powdery UV 絕色透薄光感粉底

第8位：ORBIS U Lotion 芯生悠精華化妝水

第9位：Naturie 日本薏仁化妝水

第10位：PAUL & JOE BEAUTE 高效保濕調色妝前隔離霜

相關報道：亞洲最大專門店駐港-日本美妝店社長談彩妝大賞（2018年6月28日）

‧冬天扮靚攻略：楓葉色調打造暖和feel·閃粉添派對感覺

‧冬天扮靚攻略：冬日夕陽妝 暖色調眼唇妝為冬日添溫暖

‧秋冬妝容：南瓜色系·橙棕系提升自然感

‧2020春夏妝容率先睇！大地色系x珍珠白閃片

‧橙系楓葉妝 啞緻肉桂唇色添浪漫秋天感

‧歐美風Cut Crease眼妝4步驟

‧唇妝貼士逐個睇：顯色·持久·漸變秘訣

‧化妝品護膚品開封後可存放多久？化妝師解迷思

‧韓式護膚八部曲

‧油眼化妝易出事？持久眼妝3秘訣

化妝師扮靚心得：link.mingpao.com/49923.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm