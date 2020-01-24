慳電迷思：慳電膽勝LED燈？雪櫃擺放位置影響用電量？工程師話你知

工程師解釋，保溫電熱水壺（圖）較即熱式電熱水壺耗電，因為需要較長時間維持水溫，所用的能量在過程中或會出現熱損失，間接增加耗電量。（資料圖片）

【慳電迷思】乾衣機比抽濕機較省電，因為用乾衣機乾衣，抽濕的空間相對較小。（資料圖片）

電費今日元旦起加價，政府雖然推出補貼措施，但想慳錢又省電環保，不妨在購買及擺放電器時多想一步！慳電膽最慳電？雪櫃擺放位置會影響用電量？即熱式電熱水爐較儲水式省電？乾衣應用乾衣機還是抽濕機？香港專業教育學院（摩理臣山）工程系高級講師及工程師歐陽耀南解答有關省電的迷思。

雪櫃擺放位置影響用電量？

雪櫃應盡量放在溫度較低的地方，歐陽耀南解釋，雪櫃擺放的地方溫度愈高，製冷所需的能量愈多，亦會愈耗電。一般家庭習慣將雪櫃放在廚房，應留意避免放近煮食爐等熱源，若用明火煮食爐，廚房的溫度會較用電磁爐為高。另外，雪櫃溫度不應調得過低，熱的食物應放涼至室溫後再放進雪櫃，有助節省雪櫃的用電量。

燈泡：慳電膽 vs. LED燈泡

除了慳電膽，歐陽耀南表示，LED（發光二極管）燈泡亦具能源效益，LED燈泡甚至比慳電膽更省電，而且瓦特愈低，兩種燈泡的分別愈明顯，一般10瓦特以下的LED燈泡就能看出分別。

乾衣：乾衣機 vs. 抽濕機

從慳電的角度來說，乾衣機較抽濕機為省電。歐陽耀南解釋，用乾衣機乾衣，抽濕的空間相對較小；而抽濕機一般抽濕的空間為整個房間，所需的能量亦會較多，因此比乾衣機耗用較多電量。

浴室電熱水爐：即熱式 vs. 儲水式

即熱式電熱水爐一般較省電。儲水式的電熱水爐通常需要較長時間維持水溫，所用的能量在過程中或會出現熱損失（heat loss），間接增加耗電量。

電熱水壺/煲：即熱式 vs. 保溫式

即熱式熱水壺一般較省電，原理與即熱式電熱水爐一樣。

註：以上比較只供參考，各種牌子及型號的電器或有不同，如有疑問，宜在選購前向相關人士查詢。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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