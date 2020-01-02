OL閨蜜下午茶之選：Hershey’s朱古力下午茶@帝景軒

荃灣的帝景軒與美國朱古力品牌Hershey's合作，即日起至2月29日推出「狂想朱古力下午茶」，下午茶特別選用Hershey's品牌旗下朱古力、草莓及焦糖產品。鹹點備有鵝肝凍伴焦糖茄子醬、芒果龍蝦撻、水牛城雞翼伴青瓜莎莎、脆炸芝士配朱古力汁及草莓牛柳粒。甜點則有焦糖蘋果金寶、木糠荔枝慕絲蛋糕、合桃朱古力布朗尼、松露朱古力慕絲蛋糕及草莓乳酪杯伴石榴籽，隨餐可配熱焦糖朱古力。凡幫襯兩位用下午茶，可獲贈Hershey's獨家禮品一份。

Hershey's狂想朱古力下午茶

日期：即日起至2020年2月29日（星期一至日）

時間：下午3時15分至5時15分

地址：荃灣汀九青山公路353號

價錢：兩位$280（另收加一服務費）

查詢電話：3716 2898

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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