最安全航空公司Qantas居首　最準時航空公司亞太區包攬三甲（附十大名單）

航空公司評鑑網站AirlineRatings公布2020全球20間全球最安全航空公司排名，亞太區的航空公司表現出眾。頭三甲均為亞太區航空公司，其中澳洲航空排名第一，新西蘭航空排名第二，台灣長榮航空排名第三，本港國泰航空排名第9，連續7年列入二十大名單。同時公布的2020年10間最安全廉航公司，則不分排名，香港快運（HK Express）連續5年入榜。

AirlineRatings的評審團每年根據政府審計數據、失事紀錄、賺錢能力和機隊年齡等因素，從全球405間航空公司中選出全球20間最安全航空公司。今年重回榜首的澳洲航空，使用衞星系統實時監察飛機引擎，以預防航空事故，加上機組人員處理事故的方式，都決定了航空公司的安全度。

與此同時，航班數據資訊公司OAG根據全球250間航空公司5770萬宗飛行抵達紀錄，發表2019年全球最準時航空公司排名。嘉魯達印尼航空排名首位， 巴拿馬航空排名第二，日本天馬航空航空排名第三。躋身十大的亞洲區航空公司還包括全日空航空、捷星航空、新加坡航空以及泰國亞洲航空。

全球10大最安全航空公司

1. 澳洲航空（Qantas Airways）

2. 新西蘭航空（Air New Zealand）

3. 長榮航空（EVA Air）

4. 阿提哈德航空（Etihad Airways）

5. 卡塔爾航空（Qatar Airways）

6. 新加坡航空（Singapore Airlines）

7. 阿聯酋航空（Emirates Airlines）

8. 阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

9. 國泰航空（Cathay Pacific Airways）

10. 維珍澳洲航空（Virgin Australia Airways）

資料來源：AirlineRatings.com

全球10大最安全廉航（排名不分先後，以字首排列）

1. 阿拉伯航空（Air Arabia）

2. 弗萊比航空（Flybe）

3. 邊疆航空（Frontier Airlines）

4. 香港快運（HK Express）

5. 靛藍航空（IndiGo）

6. 捷藍航空（Jetblue Airways）

7. 沃拉里斯航空（Volaris Airlines）

8. 伏林航空（Vueling Airlines）

9. 西捷航空（Westjet Airlines）

10. 威茲航空（Wizz Air）

資料來源：AirlineRatings.com

全球10大最準時航空公司

1. 嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）

2. 巴拿馬航空（Copa Airlines）

3. 天馬航空（Skymark Airlines）

4. 夏威夷航空（Hawaiian Airlines）

5. 智利南美航空（LATAM Airlines）

6. 俄羅斯航空（Aeroflot）

7. 全日空航空（All Nippon Airways）

8. 捷星航空（Jetstar Asia）

9. 新加坡航空（Singapore Airlines）

10. 泰國亞洲航空（Thai AirAsia）

資料來源：OAG Aviation Worldwide Ltd.

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