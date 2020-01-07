遊日注意：2020東京奧運今夏舉行　6大新例自由行必睇

現時日本消費稅已調整至10%，部分商品食品、飲品仍維持8％「輕減稅率」。（日本國家旅遊局網站圖片）

預約後可免費攜帶大型行李（長闊高總和超過160厘米、250厘米以下）上車放置於專用區，未作預約則須支付1000日圓（約74港元）。（global.jr-central.co.jp截圖/明報製圖）

2020年來臨，今年全球盛事少不了在日本東京舉行的夏季奧運會（7月24日至8月9日），東京奧運預料會令旅客倍增，日本政府近幾個月陸續推出新例，包括上調消費稅、新幹線行李新規定、膠袋全面徵費等，港人到日本自由行要加倍留意！

1.機場安檢全面升級（現正實行）

日本國土交通省早前宣布為加強東京奧運機場保安，全面升級安檢。無論國內線或國際線乘客，均須脫下大衣及短外套等接受X光檢查，穿著高筒靴、厚底鞋及包覆腳踝的鞋履也必須脫下進行X光檢查。新措施勢必增加過關時間，旅客應提早往機場辦理出入境手續。

2.羽田機場國際線改名第3航廈（2020年3月實行）

因應奧運期間訪日外籍遊客增多，東京羽田機場的「第2航廈」將於3月起增設海關及國際線專用櫃位疏導人流。為免混淆，「羽田機場國內線航廈」將被更名「羽田機場第1・第2航廈」，同時「羽田機場國際線航廈」將更名為「羽田機場第3航廈」。

3.特大行李乘新幹線須預約（2020年5月實行）

2020年5月起，旅客攜帶特大行李乘坐部分JR新幹線，須事先預約「特大行李放置處附帶席」。預約後，特大行李（長闊高總和超過160厘米、250厘米以下）可免費放置於專用區，沒預約則須支付1000日圓（約74港元）。新措施將於東海道（來往東京、京都與大阪）、山陽（來往大阪、廣島至福岡）、九州新幹線推行。【部分新幹線2020年5月起攜大型行李須預約】

JR東海網站：global.jr-central.co.jp

4.購物膠袋全面徵費（2020年7月實行）

所有零售商戶於2020年7月起，全面實施膠袋徵費計劃。屆時包括超市、便利店等商戶將不再主動提供膠袋，消費者須付2至5日圓的價錢購買膠袋；如果膠袋是由對環境負擔較小的植物原料製作，或裝載蔬菜或生鮮食品的半透明膠袋，則毋須徵費。

5.消費稅上調至10%（現正實行）

2019年10月起，日本的消費稅由原本的8％調整至10％。政府為緩和上調消費稅的影響，部分商品食品、飲品，以及訂購報紙可享「輕減稅率」，即維持8％消費稅。為免混淆，建議購買商品之前事先向店舖確認實際所需金額。【日本消費稅10月1日起增至10%】

6.便利店取消24小時營業（現正實行）

2019年2月，大阪一家7-Eleven因人手不足停止深夜營業，被總部要求解約並作違約賠償，事件後因輿論壓力撤銷索償，亦令日本7-Eleven全面檢討24小時營業制度，至11月全國8間7-Eleven開始取消24小時營業。LAWSON早前宣布已有約100間店舖取消深宵營業，Family Mart容許加盟店縮短營業時間，最快可於2020年3月實行。

更多日本旅遊情報：

‧日本冬日燈飾 農曆新年都有得睇

‧日本旅遊知多啲：「嵐」、「稻妻」是什麼？拆解13個日本氣象用語

‧日本旅遊：東京迪士尼「翱翔：夢幻奇航」開幕 18遊樂設施手機取FastPass方便快捷

【日本旅遊】：link.mingpao.com/48855.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm

在日本遇到事故怎麼辦？

日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]

日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html

香港入境處外遊協助24小時熱線：(852) 1868

香港入境處外遊協助網址：www.immd.gov.hk/hkt/services/extra-territorial-assistance.html