口罩戴多久要更換？進入醫院前要戴好口罩？醫生話你知

武漢不明肺炎引起關注，在街上戴口罩的人愈來愈多，口罩戴多久應更換？醫生話你知。（資料圖片／明報製圖）

武漢不明肺炎引起關注，在街上戴口罩的人愈來愈多，到底口罩戴多久應更換？進出高危地方（如醫院）戴口罩有何注意？香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌和家庭醫生劉浩濂話你知。

口罩有濕氣或損壞應換

劉浩濂表示，在拿取口罩佩戴時，口罩表面已有機會沾上髒物，因此口罩一脫下，就不宜重新戴上，應該更換新口罩；如果感覺到口罩開始濕，或者口罩有損壞，亦要更換。

許樹昌亦提醒，口罩戴數小時或感覺到口罩開始濕就應該更換。一般來說，佩戴口罩出門，在抵達室內地方時都應棄置口罩，因為在途中口罩表面已沾上不少飛沫。如果戴口罩不久想喝水，又不想浪費口罩，許樹昌建議，脫口罩前先洗手，從耳朵脫下口罩，盡量避免觸摸口罩向外部分，脫下的口罩可用紙巾墊着，擺放時將口罩向外部分朝天。戴回口罩時，亦應謹記戴口罩前後都要先洗手。

進入醫院勿「邊行邊戴」

不少人進出醫院、診所等高危地方都會戴口罩，劉浩濂提醒，留意口罩須在進入高危地方前已經佩戴好，而非「一邊行入去一邊戴」或者「入到去先戴」，而脫口罩前亦應確保已完全離開高危地方。在戴和脫口罩前後都必須先洗手。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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