浸腳可改善經痛？浸腳時間愈長愈好？中醫教浸腳妙法　溫經通脈散寒

浸腳可改善經痛？中醫話你知。（資料圖片／新華社／明報製圖）

冬天浸腳可改善血氣，女士浸腳可改善經痛？浸腳時間是否愈長愈好？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑解答有關浸腳的疑問，以及分享以布袋包藥材浸腳妙法，具溫經通脈的功效。

‧浸腳可改善經痛？

坊間有人說浸腳能有助紓緩經痛，林冠傑表示，在中醫角度而言，浸腳不能有效針對經痛問題，反而保暖膝蓋的血海穴才有幫助，浸腳只是有間接幫助。

‧浸腳愈久愈好？

浸腳時間不是愈長愈好，林冠傑建議，每次浸20至30分鐘左右，不建議超過30分鐘。早上或晚上浸腳都可以，晚上浸腳可以幫助睡眠，有助放鬆及紓緩疲勞。

‧飯後可浸腳？

吃飽後至少兩小時後才浸腳。若太餓會引血下行，容易頭暈，吃太飽則影響消化。

‧浸腳要加鹽加薑？

林冠傑提醒，浸腳避免只用清水，因為皮膚有吸水能力，浸腳時加入鹽，可阻礙皮膚吸水能力，避免浸水後出現腳腫情況。另外，浸腳時加鹽有助殺菌，加薑則可以驅風散寒、排汗，亦可同時加鹽加薑。

‧浸腳水溫愈熱愈好？

浸腳的水溫約40度，不燙手便可，否則會脫皮或灼傷。浸腳期間，若水溫變涼要加熱，水不夠熱會無效。

‧什麼人不宜浸腳？

林冠傑提醒，懷孕期間、血壓太高或太低、有皮膚疾病、醉酒後、有嚴重心臟病或太餓太飽均不適宜浸腳。

中醫教路：荊芥桂枝乾薑浸腳

林冠傑教路，以布袋包着荊芥、桂枝等藥材浸腳，有驅風散寒，溫經通脈的功效。

材料：荊芥、桂枝、乾薑 各15克

方法：煲滾8至12碗水，放入包着荊芥、桂枝和乾薑的布袋，焗15分鐘，再用這鍋水浸腳。

功效：荊芥，驅風散寒；桂枝，溫經通脈；乾薑，驅寒，有助殺菌。

註：各人體質不同，以上方法只供參考，如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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