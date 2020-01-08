香港首套半圓形二十四節氣郵票　專家稱可收藏自娛不宜投資

（左圖）香港郵政將於2月4日立春之日發行以「二十四節氣．春」為題的特別郵票，是首套採半圓形設計的郵票。（右圖）中國郵政亦曾推出24節氣的特種郵票，採用扇形設計。（政府新聞處/中國郵政網頁截圖）

香港郵政將於立春（2月4日）當日首次發行以「二十四節氣．春」為題的特別郵票，迎接新年。新郵票首次採半圓形設計，版票以左右對倒方式排列，帶出太陽周期活動形成的二十四節氣的理念。

中國郵政採扇形設計

郵票拍賣行布約翰郵票拍賣有限公司總裁鄭奕翀表示，中國郵政早在2015至2019年間已推出二十四節氣特種郵票，採用扇形設計，每枚郵票以物候、民俗、農事等國畫小品的形式，以四套24枚郵票組成一個圓形，帶出四季周而復始、氣韻流動的理念，以及中國文化中圓滿、圓融的概念。其中「二十四節氣（一）」則包括春天的6個節氣，分別為：立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨。

市價不高可作私人自娛

鄭奕翀指出，港版二十四節氣郵票在市場價值方面不大，如果集齊一套作私人收藏自娛則未嘗不可，但若作投資炒賣就不建議。因為郵票的收藏價值在於它背後隱含的歷史意義，再加上印有地址、郵票、郵戳的信封。

「我從小就對郵票有興趣，因為當年未有互聯網，沒有太多娛樂，所以當時很多人都有集郵的嗜好。當年在學校，集郵是最受歡迎及最大的學會之一。」鄭奕翀認為，當時的印刷品少，郵票是少有的彩色印刷品又可以從郵票的圖案中了解認識世界，例如不同國家特有的動物及花卉，都可以累積知識及培養學習的主動性。

資訊發達減集郵吸引力

因中國政府鼓勵集郵，改革開放後，社會亦缺乏投資工具，鄭奕翀說不少富豪都變成郵票炒家，以炒賣郵票作為投資工具。惟現在隨着資訊發達，愈來愈少人寫信寄信，接觸和使用郵品的機會大減，因此近10年集郵的吸引力已大減，「雖然玩郵票的人是少了，但是玩郵票的人是比以前更專業。」

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