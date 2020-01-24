新年好去處：Fashion Walk x Mickey造型醒獅迎鼠年　紅A限定店買米奇精品睇展覽

銅鑼灣Fashion Walk內的LOG-ON特設立Mickey精品區，有新年的咕𠱸、賀年全盒等。（黃詠賢攝）

紅A鼓舞潮獅「型」新歲在1月18日及24日舉行，會有Hip Hop舞獅表演，用經典紅A水桶代替一般中國鼓，為新春增添喜慶。（黃詠賢攝）

紅A與迪士尼聯同主打潮流街頭服飾的INCREDIBLE，售賣一系列以Mickey為設計靈感的「紅A X INCREDIBLE」的限定精品。（黃詠賢攝）

迎接鼠年，銅鑼灣Fashion Walk聯乘迪士尼與本地品牌紅A，於1月10日至2月16日舉行「Mick」the Holidays Bright新春企劃。網編昨日率先預覽，推介4大打卡點：Mickey造型醒獅與巨型新春裝置、約3米高巨型Walking Mickey與風車裝置、巨型「紅A燈罩」造型椅子，以及紅A期間限定店及展覽，大家可與米奇老鼠喜慶迎鼠年。

打卡位一：Mickey造型醒獅與巨型新春裝置

潮流醒獅設計人姜偉池與工匠以人手製作出兩個Mickey版舞獅獅頭，獅頭上有Mickey耳朵，並以「大吉」的鮮橙色及「金銀滿屋」的銀白色作主色，是新年必去的打卡位。

打卡位二：巨型Walking Mickey與風車裝置

新年少不了到車公廟轉風車「轉運」！在Fashion Walk食街巨型新春裝置，風車圍繞着約3米高的巨型Mickey，半空懸掛米奇老鼠「紅A燈罩」掛飾，喜氣洋洋兼具香港特色。

打卡位三：巨型「紅A燈罩」造型椅子

在百德新街，有本地品牌紅A設計的巨型椅子，逛街逛到累時，可坐下打卡影相。

打卡位四：紅A期間限定店與展覽

紅A與迪士尼聯同主打潮流街頭服飾的INCREDIBLE，售賣一系列以Mickey為設計靈感的「紅A X INCREDIBLE」的限定精品，包括微波爐用飯煲、杯子、有蓋碗等。

店內亦有「Past to Present of Red A」展覽，展出由INCREDIBLE創辦人Keith所收藏部分Mickey vintage系列，以及紅A自成立以來的多個經典產品系列。

INCREDIBLE 期間限定店地點：Fashion Walk百德新街27-47號地下16B舖

Fashion Walk x 「Mick」the Holidays Bright

日期：1月10日至2月16日

開放時間：中午12時至晚上10時（免費入場）

紅A鼓舞潮獅「型」新歲

日期：1月18日及24日

時間：下午2時半至4時半（Hip Hop舞獅表演）

地點：銅鑼灣Fashion Walk

網站：www.fashionwalk.com.hk

圖文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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