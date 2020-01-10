中醫湯水食譜：大補元氣燉肉汁補氣活血 氣虛手腳冰冷啱飲
文章日期：2020年01月10日
中醫認為，冬天可多吃深紅肉，有助提氣。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑介紹「大補元氣燉肉汁」食譜，用3種肉（牛肉或羊肉、加入鴨肉、豬肉）燉肉汁。牛肉或羊肉鐵質豐富，可補元氣；鴨肉滋陰，豬肉則平性益氣。飲肉汁之餘，可把肉吃掉，具開胸化痰，補氣提氣活血功效，針對手腳冰冷、體虛氣弱、流鼻水、乏力等。
大補元氣燉肉汁（1人分量）
材料：
牛／羊、鴨、豬 各4両
陳皮 1角
黃酒 1茶匙
製法：
1. 陳皮洗淨，用暖水浸泡3-5分鐘，刮瓤，備用。
2. 將所有材料放進燉盅，不需要加水，蓋好蓋子。
3. 牛油紙濕水沿燉盅外圍包好。
4. 用中火燉一個半小時，即成。
註：以上食譜只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生。
‧【小雪‧二十四節氣】中醫教養生：多曬太陽壯陽氣 飲食重補腎 栗子核桃湯養胃溫肺
二十四節氣養生系列：link.mingpao.com/51614.htm
【中醫教路】：link.mingpao.com/48049.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm