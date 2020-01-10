中醫湯水食譜：大補元氣燉肉汁補氣活血　氣虛手腳冰冷啱飲

中醫認為，冬天可多吃深紅肉，有助提氣。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑介紹「大補元氣燉肉汁」食譜，用3種肉（牛肉或羊肉、加入鴨肉、豬肉）燉肉汁。牛肉或羊肉鐵質豐富，可補元氣；鴨肉滋陰，豬肉則平性益氣。飲肉汁之餘，可把肉吃掉，具開胸化痰，補氣提氣活血功效，針對手腳冰冷、體虛氣弱、流鼻水、乏力等。

大補元氣燉肉汁 （1人分量）

材料：

牛／羊、鴨、豬 各4両

陳皮 1角

黃酒 1茶匙

製法：

1. 陳皮洗淨，用暖水浸泡3-5分鐘，刮瓤，備用。

2. 將所有材料放進燉盅，不需要加水，蓋好蓋子。

3. 牛油紙濕水沿燉盅外圍包好。

4. 用中火燉一個半小時，即成。

註：以上食譜只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生。

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