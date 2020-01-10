鼠年商場利市封逐個睇【多圖】

農曆新年將至，港九新界多個商場陸續推出不同款式的鼠年利市封，有Kuromi、角落生物等卡通造型，亦有新穎創意以及具新春氣氛的傳統款式。利市封的換領方法各有不同，想換領精緻或好意頭的利市封開心過新年，記得留意。

部分鼠年商場利市封：

‧【中環】Nan Fung Place刺繡燙章環保利市封、靈鼠迎喜利市封 [換領詳情]

‧【銅鑼灣】皇室堡Pete and Gulu萌鼠招財利市封 [換領詳情]

‧【銅鑼灣】利園區 迎春接福利市封 [換領詳情]

‧【太古】太古城中心 X 可口可樂「迎春滿祝」利市套裝 [換領詳情]

‧【尖沙嘴】The ONE X 角落生物幸福滿載利市封 [換領詳情]

‧【尖沙嘴】LCX限定版金芝賀歲利市封 [換領詳情]

‧【尖沙嘴】新春限量版「竹福」藝術利市封K11購物藝術館 [換領詳情]

‧【尖沙嘴】限量尊貴藝術利市封@K11 MUSEA [換領詳情]

‧【尖沙嘴】海港城「甜蜜常滿」利市封利市袋 [換領詳情]

‧【尖沙嘴】iSquare Mr. Men & Little Miss利市封及賀年貼紙 [換領詳情]

‧【旺角】朗豪坊「福鼠Say Cheese利市封禮盒」 [換領詳情]

‧【旺角】始創中心「金『鼠』迎福」 幻彩利市封 [換領詳情]

‧【旺角】MOKO新世紀廣場「福旺齊來」主題利市封 [換領詳情]

‧【鑽石山】荷里活廣場「招財金鼠」新春限定利市封 [換領詳情]

‧【黃埔】黃埔天地「錦上添花」利市封 [換領詳情]

‧【紅磡·馬鞍山·將軍澳】「Kuromi金玉滿堂利市封」@置富Malls [換領詳情]

‧【東涌】東薈城「竹福滿滿」利市封 [換領詳情]

‧【元朗】YOHO MALL「擁抱新春」利市封及利市袋 [換領詳情]

‧【沙田】新城市廣場「瀛」春接福利市封 [換領詳情]

‧【荃灣】荃灣廣場「靈鼠獻瑞」利市封 [換領詳情]

‧【荃灣】愉景新城「童獅嬉春」利市封 [換領詳情]

‧【荃灣·屯門】「多點祝福」利市封套裝、「袋袋平安」雙魚利市袋@信和集團旗下商場[換領詳情]

‧【屯門】屯門市廣場 X 日清食品「清仔家族利市套裝」 [換領詳情]

‧【將軍澳】將軍澳廣場 家肥屋潤利市封 [換領詳情]

‧【將軍澳·上水】「豐衣足食」利市封@新地集團旗下商場 [詳情]

‧【將軍澳·元朗·荃灣·馬鞍山】花漾利市禮盒連年曆相框@恒基兆業商場 [詳情]

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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