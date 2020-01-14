日本櫻花2020預測：日本3月下旬可賞櫻 東京料3月19日開花
文章日期：2020年01月14日
2020年剛至，農曆新年又臨近，不少人已部署全年旅遊大計，到日本賞櫻花相信是港人的熱門之選。日本氣象株式會社日前公布第1個櫻花開花的預測，東京、高知縣、福岡縣預計將於3月19日、20日左右開花。櫻花全盛期約在開花後一星期，亦是最佳觀賞時間，遊日賞櫻記得好好計劃行程。
日本各地櫻花預測開花日期、盛開日期：
‧東京：3月19日（3月27日盛開）
‧高知：3月19日（3月27日盛開）
‧福岡：3月20日（3月29日盛開）
‧名古屋：3月21日（3月30日盛開）
‧廣島：3月22日（4月1日盛開）
‧京都：3月23日（4月1日盛開）
‧和歌山：3月24日（4月1日盛開）
‧大阪：3月25日（4月1日盛開）
‧鹿兒島：3月25日（4月5日盛開）
‧金澤：4月1日（4月7日盛開）
‧仙台：4月7日（4月12日盛開）
‧長野：4月9日（4月14日盛開）
‧青森：4月23日（4月27日盛開）
‧札幌：5月1日（5月5日盛開）
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