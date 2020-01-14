濕疹患者戴口罩須注意保濕 護理專家：不宜戴超過6小時 選低致敏口罩
文章日期：2020年01月14日
正值冬季流感高峰期，加上武漢肺炎襲港，不少市民外出都會戴口罩作防疫保護。濕疹患者佩戴口罩尤其要留意皮膚狀況，護理專家提醒，濕疹患者可選購低致敏口罩，以及將佩戴時間設定為上限6小時，讓皮膚吸一口新鮮空氣。
塗軟膏保濕效果勝乳液
香港理工大學護理學院臨牀導師王鈞正博士指出，濕疹患者在冬天佩戴口罩時一定要留意保濕，否則皮膚太乾燥就會誘發濕疹。 在個人護理的保濕過程中，他建議患者使用鹼性的潔面乳去清潔皮膚，然後塗搽油份較高的軟膏（Ointment），相比乳液（Cream）更為合適，保濕效果亦更理想。
此外，王鈞正指出濕疹患者不宜長時間佩戴口罩，一是戴口罩時皮膚因空氣不流通可能積存不少油脂，二是口罩外部也可能有飛沫停留。他建議佩戴口罩時間不要超過6小時，減少皮膚與口罩的接觸時間。
低致敏口罩防誘發敏感
在選購口罩時，王鈞正建議，嚴重濕疹患者可往藥房或網購低致敏口罩，以預防嚴重敏感狀況出現。王鈞正解釋，濕疹患者未必會因外科口罩的三層防護膜而誘發敏感，反而有機會對縫合各層的膠水敏感，而低致敏口罩則盡量減省這些材質，採用更多如純棉之類的低致敏物料，減低誘發皮膚敏感的機會。
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