木砧板防霉保養有法　砧板專家：粗鹽檸檬汁搓洗勿過度　忌用洗潔精百潔布

木砧板不適宜使用洗潔精清洗，木砧板猶如硬身的海綿，會吸收洗潔精，導致木材失去抗菌物質，亦會間接令食物沾上洗潔精食落肚。（黃詠賢攝）

專家教路，木砧板平日用海綿及清水搓洗表面便可。若切完魚或肉後，覺得腥味重或太油膩，可以先用粗鹽搓洗，或檸檬汁塗滿砧板，再用清水沖洗。（黃詠賢攝）

大掃除清潔廚房時，除了雪櫃、爐具、抽油煙機等電器，不要遺漏容易發霉的木砧板、木餐具等。發霉的砧板及木餐具有機會產生一級致癌物黃麴毒素，老字號萬記砧板第三代傳人歐家亮表示，木製食具一旦發霉就要棄掉，即使成功除霉也不宜處理食物。趁年尾大掃除，專家教你木砧板保養妙法，大家不妨「去舊迎新」丟掉發霉砧板。

鋼絲刷百潔布刮花易藏菌

不少人愛用木砧板切肉切菜，因木砧板吸力、不傷刀。歐家亮指出，木砧板切完魚或肉後，覺得腥味重或太油膩，可用粗鹽搓洗或檸檬汁塗滿砧板，然後用清水沖洗；或以白醋、梳打粉清洗。平時用海綿及清水搓洗表面，熱水亦可，切記不可用鋼絲刷和百潔布搓洗，以防刮花木砧板表面。一旦刮花木砧板表面，會產生刮痕，容易藏菌引致發霉、腐爛。他特別提醒，用粗鹽、檸檬汁清洗木砧板不必太頻密，要視乎骯髒程度，因為過度清潔會縮短木砧板的壽命。

木砧板 忌用洗潔精漂白水

「用洗潔精清洗木砧板會令木砧板壽命縮短，在半年至一年內便會發霉，必須棄掉。」歐家亮提醒，木砧板不適宜使用洗潔精清洗，因為木砧板猶如硬身的海綿，會吸收洗潔精，同時洗走木材內含的抗菌物質，亦會間接令洗潔精沾上食物食落肚。他亦不建議用漂白水清洗。若木砧板已經發霉，他建議直接更換新的木砧板。

塗抹礦物油椰子油保養

如果發現木砧板出現裂痕，可以拿去沖水，因為木材遇水會發脹，可將裂痕撫平。另外，可以定期用礦物油或椰子油塗抹砧板表面作保養，防止砧板龜裂。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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