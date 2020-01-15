木砧板不宜切生果　專家建議：「無飯家庭」可選膠砧板

「無飯家庭」平時在家中甚少開爐，老字號萬記砧板第三代傳人歐家亮建議可選用膠砧板，因為木砧板要經常用及勤打理。他提醒木砧板不宜切生果，因為生果帶酸性，加上木材會吸味，切生果時亦可能沾染到其他食物的氣味。歐家亮分享，家中有兩塊砧板，木的主要用來切生肉，另一塊膠的就用來切蔬果，以避免食物交叉感染。他說木砧板保養得宜可用18至20年，膠砧板只得3至4年壽命；砧板的使用次數亦會影響其壽命。

木餐具磨損可用砂紙磨平

除了砧板，木製餐具的保養與木砧板類似，同樣不應以洗潔精清洗，歐家亮解釋，就算是表面加上油漆塗層或食用光油的木餐具，都不建議用洗潔精清洗，因為在清洗過程中容易洗甩光油，木餐具最後都會吸收洗潔精，亦會導致發霉。如果發現木餐具有刮痕或磨損，建議可用砂紙磨平；木製產品一旦乾身就容易有裂痕，濕水後更容易乾燥爆裂，因此要定期用礦物油或椰子油上油保養。

即棄筷子可當日常筷子使用？歐家亮表示，即棄筷子本身是用次等木材製造，並以化學物質浸過，製作出來的筷子容易發霉，不建議代替日常筷子使用。如不想用木筷子，建議使用科學瓷或合金筷子用餐。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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