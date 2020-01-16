過年炸油角煎堆　食安中心教揀健康植物油　炸油變味冒煙現白泡要更換

年近歲晚迎接農曆新年，不少人有「開炸」的習俗，在家「起鑊」自製油角、蛋散及煎堆等油器。煎炸應節食品時，選用哪種食油較健康？炸油的溫度要控制？煎炸油何時要更換？食物安全中心提醒使用煎炸油的貼士，新年前入廚要緊記。

食安中心煎炸油使用貼士

1.菜籽油高溫下較穩定

選擇食用油時，可選單元不飽和脂肪酸含量較高的煮食油，例如菜籽油（包括芥花籽油）及高油酸葵花籽油，由於這些食用油在高溫下較穩定，較適用於煎炸油器。

2.食物炸前吸乾水減炸粉

開鑊前，用廚房紙盡量吸乾食物表面的水分，減少多餘的炸粉或炸漿。因為食物中的水分、炸粉或炸漿的殘渣容易令煎炸油加快變質。

3.油溫過高過低皆不宜

將油溫控制在攝氏150至180度，若油溫過低會導致食物吸油量增加，油溫過高則會使煎炸油加快變質。

4.撈起油中殘渣防變質

油中細小的殘渣，例如食物碎屑、多餘的炸漿，容易燒焦炭化，加快煎炸油變質；在製作油器過程中，應不斷將殘渣從炸爐中撈起。

5.食物煎炸完成才調味

油器應盡量在完成製作後才調味，因為鹽會促進水分由食物內部轉移到表面，導致油發生水解作用，加快煎炸油變質。

6.油色異常變味須更換

如發現油的顏色或氣味異常，例如出現「油膉味」，又或油溫控制在攝氏150至180度的正常情況下開始冒煙，出現不易消散的奶白色泡沫，就要及時更換煎炸油，切勿添加新鮮油作稀釋。

資料來源：食物安全中心

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