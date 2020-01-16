凱特探訪抱B共舞顯母愛　分享路易小王子近況

英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特昨日（15日）訪問英國布拉德福德（Bradford），是英國王室爆出哈里王子和梅根欲淡出王室高級成員消息後，威廉和凱特夫婦首個公開活動。他們先後到訪市政廳與年輕人交流，又到餐廳嘗試製作奶昔，最後探訪社區中心，與接受照顧孩童訓練的祖父母交談。

剛度過38歲生日的凱特身穿Zara連身裙，外搭墨綠色Alexander Mcqueen大褸，到社區中心探訪時表現親切，即興抱起一個18個月大的女嬰，與在場人士共舞，盡展母愛。據外媒《Hello！Magazine》報道，一名人士與凱特交談，引述凱特提到一歲多的兒子路易小王子對她說：「媽咪，我正在保持平衡。」，讓凱特欣慰看見路易小王子由嬰兒長大成小男孩。

凱特收到婦女送贈給三個子女（喬治小王子、夏洛特小公主、路易小王子）的針織物品，凱特更分享曾嘗試為喬治小王子編織毛衣的經驗。

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