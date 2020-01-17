中醫湯水食譜：魚頭燉湯　驅風補血

魚頭湯，有驅風補血之效。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑分享魚頭燉湯食譜，適合大部分人飲用，他提醒，如有流牙血、生痱滋的徵狀，則不宜飲用。

魚頭燉湯

材料：（1至2人分量）

魚頭一個（大約半斤）或三文魚頭亦可

北芪 5錢

白芷 3錢

川芎 3錢

金櫻子 5錢

黃酒／白酒 少許

水 6碗

製法：

1. 北芪、白芷、川芎及金櫻子洗淨後，浸泡1小時，浸泡過藥材的水需倒掉。

2. 魚頭洗淨，煎香，放進燉盅。

3. 加少許黃酒或白酒，北芪、白芷、川芎及金櫻子放入進燉盅內。

4. 加6碗水，用中火燉1至1個半小時，即成。

註：以上食譜只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生。

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