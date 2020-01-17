迎鼠年：港九新界年宵好去處

2020年港島、九龍及新界區15個主要年宵市場將於1月19日（周日）開鑼，食環署今年只准設濕貨市場及快餐攤位，想買乾貨或應節的賀年飾品，不少商場及民間團體均有舉辦乾貨年宵，以下綜合全港部分乾貨及濕貨年宵，大家可作辦年貨參考，逛年宵迎新年。

部分商場乾貨年宵

•SOHO MARKET手作人年宵市集@D2 Place

日期：2020年1月18日至19日 [詳情]

逾百個本土創意特色的手作攤檔、開運揮春工作坊、開心全家福攝影區等。

•荃灣南豐紗廠

有Pinkoi的「Pinkoi & Friends #hohobuy微型地攤」、3D舞獅面具製作工作坊及豬籠入水環保皮錢罌工作坊。

日期：2020年1月18日至1月19日 [詳情]

•Sanrio characters新春市集@希慎廣場

市集有各款Sanrio角色造型美食、蛋糕及賀年食品，另外亦有世界各地美酒、生活家品及各類新年禮盒套裝。

日期：即日至1月24日 [詳情]

•新春花展會@東港城

東港城舉行花市，周六限量有售共100株的$8開運花「金鼠迎春」。商場中庭設乾貨專區；九巴設新春期間限定店，有多款鼠年生肖巴士模型，一田超市售賣各式各樣賀年食品及禮品。

日期：即日至1月24日 [詳情]

•香城年宵@D2 Place

D2 Place聯同白紙市集舉辦年宵，一眾本地插畫家及KOL包括香城、Johnee、Polly、Sunny & Creamy等準備了大量年宵市集主題精品。

日期：2020年1月20日至1月28日 [詳情]

港九新界15個傳統濕貨市場

開放日期：1月19日（年廿五）至1月25日（年初一清晨），每個年宵市場開放時間或稍有不同。

港島

•維多利亞公園

地址：銅鑼灣興發街1號

九龍

•花墟公園

地址：九龍界限街101號

•長沙灣遊樂場

地址：長沙灣發祥街7號

•黃大仙摩士公園

地址：黃大仙鳳舞街40號

•觀塘遊樂場

地址：觀塘翠屏道6號

新界

•沙田源禾遊樂場

地址：沙田源禾路16號

•大埔天后宮風水廣場

地址：太和汀角路10號

•北區石湖墟遊樂場

地址：上水符興街35-39號

•將軍澳寶康公園

地址：將軍澳運隆路10號

•西貢萬宜遊樂場

地址：西貢萬年街25號

•荃灣沙咀道遊樂場

地址：荃灣沙咀道171號

•屯門天后廟廣場

地址：屯門天后路

•元朗東頭工業區遊樂場

地址：元朗東頭工業區強業街

•葵青葵涌運動場

地址：葵涌興盛路93號

•東涌達東路花園

地址：東涌達東路

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