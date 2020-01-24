OL閨蜜下午茶之選：GREEN X 東京牛奶起司工房　兩小時任食軟雪糕

【GREEN X 東京牛奶起司工房下午茶】惠顧下午茶可享2小時任食軟雪糕（東京牛奶起司工房北海道十勝澤西牛奶味及唯港薈限定的鴛鴦味）。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN與東京牛奶起司工房（Tokyo Milk Cheese Factory）合作，即日至2月29日推出「東京牛奶起司工房下午茶套餐」，茶點以芝士入饌，結合特濃北海道牛奶與忌廉芝士，滿足一眾「芝」迷！鹹點備有脆炸芝士配番茄醬、和風照燒雞肉多士、炭燒鰻魚多士、咖喱薯餅及蟹肉燉蛋；甜點包括香港限定鴛鴦曲奇、牛奶芝士蛋糕、牛奶芝士蛋糕、北海道牛奶芝士卷、Cow Cow牛奶芝士泡芙及日本米布甸伴芒果，同時供應傳統英式鬆餅配奶油忌廉及果醬。隨餐可配自家製檸檬汁、即磨咖啡或茶，或升級加配各種美酒。惠顧下午茶可享2小時任食軟雪糕（東京牛奶起司工房北海道十勝澤西牛奶味及唯港薈限定的鴛鴦味）。

GREEN X 東京牛奶起司工房下午茶套餐

供應期：即日至2月29日

供應時間：（首輪）下午3時至5時、（次輪）下午5時至晚上7時

價錢：一位$328、兩位$598（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈Hotel ICON地下大堂餐廳GREEN

查詢電話：3400 1300

網上預訂：dining.hotel-icon.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧Lady M香港限定士多啤梨棋盤蛋糕 1月17日起有得食

‧Hershey’s朱古力下午茶@帝景軒

‧雅緻下午茶@Flame at Towngas Avenue

‧Baileys下午茶@中環The French Window

‧海鮮芝士火鍋下午茶@帝苑酒店 兼歎蛋糕甜點

‧My Melody下午茶@Vive Cake店

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm