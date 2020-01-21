旺角花墟買年花：蘭花「大豹斑」「藏寶圖」熱賣　年輕家庭愛「錦鏽光芒」【短片】

嘉馥花卉負責人劉于玲稱，店內蘭花半數已被預訂及買走。圖中蘭花為「紅寶石」。（黃詠賢攝）

旺角花墟今年蘭花銷情極佳，位於太子道西的嘉馥花卉負責人劉于玲（Elaine）稱，店內蘭花半數已被預訂及買走，部分品種補貨也來不及。蘭花在香港價錢較平，約$160一支起跳，而且耐養，花枝不大，普遍受到香港家庭歡迎。

「大豹斑」「藏寶圖」鮮艷圓潤花瓣大

Elaine表示，今年銷情最好的蘭花叫「寶貝」，全場賣斷，還有客人繼續預訂落單，供不應求。「寶貝」屬於小型蘭花，顏色吸引，形態上花頭圓潤、花形小，家中擺在鋼琴面、放桌几上也可。此外，「大豹斑」與「藏寶圖」都是今年熱賣花款，後者是前兩年的新品種，今年同樣賣到斷市。兩者顏色鮮艷、形態圓潤、花瓣大、花枝不長，高度適合500至600呎的香港家庭，擺放5、6支也不覺得突兀。（各$160-$200一支）

新品種：「紅寶石」「錦鏽光芒」「潮流」

Elaine續稱，今年的新品種包括「紅寶石」、「錦鏽光芒」及「潮流」。平時所見的花冠大約12cm，「紅寶石」（$4980）花面大約14cm，而且花枝不大，適合香港市場。「錦鏽光芒」（$2480）去年有小量推出，今年則是批量上市，花瓣出現少見的香檳金色，深得年輕家庭喜愛。另一新品種「潮流」（$168一支），花穗漂亮而密集，花色較深。

最貴品種：「U89造型花」

「U89造型花」像瀑布一樣，花穗傾瀉而下。Elaine說其產量不多，因為成本高，所以貨量也不多。通常一支要千多至二千餘元，級數愈多、愈長，售價愈貴。（$7000-$8000）

文：余敏 myu@mingpao.com

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