【鼠年2020】港九新界商場打卡好去處
文章日期：2020年01月22日
農曆新年將至，不同賀年佈置進駐港九新界各個商場，大家可以打卡影靚相，開心迎新春。
部分鼠年商場佈置：
港島
【太古】太古城中心 X 可口可樂「紅運豐收」迎新春 [詳情]
【銅鑼灣】皇室堡 X Pete and Gulu華麗新春盛宴 [詳情]
【銅鑼灣】時代廣場「花漾鳥語迎新春」[詳情]
【銅鑼灣】Sanrio「福氣滿載迎新春」@利園 [詳情]
【銅鑼灣】Fashion Walk X Mickey造型醒獅迎鼠年 [詳情]
【金鐘】太古廣場 X Lala Curio新春彩燈 [詳情]
【上環】「花願·福臨」@信德中心 [詳情]
九龍
【旺角】朗豪坊 x LEGO十二生肖「喜」勢跑[詳情]
【旺角】始創中心「金鼠迎福賀新春」[詳情]
【旺角】MOKO新世紀廣場「新春御守祝福駅」[詳情]
【尖沙嘴】The ONE X 角落生物「角落新春派對」[詳情]
【尖沙嘴】iSquare Mr. Men & Little Miss新春團拜 [詳情]
【尖沙嘴】Mira Place「福願春鳴」桃花園 [詳情]
【尖沙嘴】「New Year New Height」幻彩新年藝術展@K11購物藝術館 [詳情]
【尖沙嘴】「金芝賀歲 鼠兆豐年」@LCX [詳情]
【尖沙嘴】「花開富貴迎新春」花藝裝置@圓方商場 [詳情]
【黃埔】庚子鼠年「五福寶寶」新春裝置@黃埔天地 [詳情]
【九龍城】「龍城國際大戲院」賀新禧@九龍城廣場 [詳情]
【鑽石山】「水引風鈴祭」@荷里活廣場 [詳情]
新界
【沙田】「緣起·祝福打卡館」@新城市廣場 [詳情]
【沙田】「如意滿桃百花庭」@HomeSquare [詳情]
【上水】上水廣場「幸福·花見」[詳情]
【屯門】屯門市廣場 X 日清食品「瀛春接福溫泉町」[詳情]
【葵芳】新都會廣場「星光粉色花海」甜蜜迎新春 [詳情]
【葵興】life@KCC「春·日樂市集」[詳情]
【荃灣】Say Cheese to CNY賀年活動@荃新天地 [詳情]
【荃灣】「福氣滿滿福滿園」@荃灣廣場 [詳情]
【東涌】「竹福滿滿」迎新春活動@東薈城 [詳情]
【大嶼山】昂坪360 X We Bare Bears 熊來運到360 [詳情]
【將軍澳】「Cheers to the New Year 芝味開運工廠」@東港城 [詳情]
【將軍澳】將軍澳中心「福鼠賀新年」[詳情]
整理：黃詠賢 wywong@mingpao.com
更多新年話題：
•新年好去處：Fashion Walk x Mickey造型醒獅迎鼠年
‧角落生物登陸麥當勞！可愛「開運大吉樹」套裝·角落生物利市封迎新年
更多【好去處】：link.mingpao.com/47807.htm
更多HOT PICK：link.mingpao.com/43932.htm