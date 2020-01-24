巴黎2020春夏高訂時裝騷　Chanel白黑簡約風·Dior古典女神風·Givenchy大圓帽優雅華麗

【巴黎2020年春夏高級訂造服時裝騷】Dior 2020年高訂時裝，靈感源自一個美國藝術家Judy Chicago提出的問題「如果女性統治世界，會怎樣？（What if women ruled the world?）」。（法新社）

【巴黎2020年春夏高級訂造服時裝騷】Dior 2020年高訂時裝以雅典娜為代表的古典女神形象，創作出剛柔並重的服裝。（新華社）

【巴黎2020年春夏高級訂造服時裝騷】Chanel打造田園風格滿滿的花園作天橋展示2020年高訂時裝，服裝多以白黑兩色為主色，部分服裝採用格紋及條紋，簡約又不失風格。（新華社）

巴黎2020年春夏高級訂造服時裝騷（Haute Couture collection fashion show）現正進行，其中為人熟悉的時裝品牌Chanel、Dior及Givenchy等均展示2020年春夏最新高訂系列，各具獨特風格。

Chanel天橋變花園

Chanel打造田園風格滿滿的花園作天橋，創意總監Virginie Viard表示，花園設計的天橋舞台，靈感源於品牌創辦人Gabrielle Chanel小時候曾經住過的法國修道院Aubazine Abbey。Chanel 2020年高訂時裝多以白黑兩色為主色，部分服裝採用格紋及條紋，簡約又不失風格。

Dior古典女神風

Dior 2020年高訂時裝，靈感源自一個美國藝術家Judy Chicago提出的問題「如果女性統治世界，會怎樣？（What if women ruled the world?）」，並以雅典娜為代表的古典女神形象，採用雪紡、薄紗、絲綢等不同物料，加上人字紋、千鳥紋等突出線條的元素，創作出剛柔並重的服裝。

Givenchy大圓帽優雅華麗

Givenchy把時裝天橋設計成音樂舞台，模特兒伴着音樂演奏2020年春夏高訂時裝，設計師Clare Waight Keller以她曾到訪的Sissinghurst House花園、Monk's House果園及Hubert de Givenchy的Clos Fiorentina作為靈感，呈現的服裝包含花朵圖案、羽毛裝飾、花瓣裙及大圓帽等浮誇元素，雍容華麗又不失優雅。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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