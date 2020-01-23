【鼠年2020】賀年食譜：鼠年豐盛大彩頭　應節好意頭

「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士（何芍盈攝）

鼠年到，「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士教大家煮「鼠年豐盛大彩頭」，材料豐富又好意頭。

鼠年到，想煮有賀年氣氛的菜式，「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士教大家煮「鼠年豐盛大彩頭」，選用有「老鼠粉」之稱的銀針粉，配搭冬菇、帶子、大根，以及一些賀年菜剩餘的食材如燒肉、蘿蔔糕，材料豐富應節又好意頭！

鼠年豐盛大彩頭

材料：（2至3人分量）

銀針粉 300克

帶子（急凍或新鮮） 80克（約9粒）

日本大根／白蘿蔔 200克

冬菇 50克（約6粒）

蝦米 30克

火腿（可用叉燒／燒肉）60克

日本味噌 60至80克

蘿蔔糕（依喜好加入） 適量

橄欖油 少許

白酒 少許

糖 適量

水 1600毫升

做法：

1. 冬菇及蝦米洗淨，用水浸泡至軟身，保留冬菇水及蝦米水。冬菇去蒂切粒，備用。

2. 帶子切成小粒，用胡椒粉略醃。

3. 白蘿蔔去皮，切成小方粒，備用。

4. 火腿切碎，蘿蔔糕切成中方塊，備用。

小貼士：蘿蔔糕不用切得太小塊，以免烹煮時易爛。

5. 小鍋加水（足夠煮銀針粉的分量）煮滾，放入銀針粉煮約30秒至1分鐘。銀針粉用隔篩隔去水分，再用水沖洗30秒，備用。

6. 用大火熱鑊後倒油，油滾後轉中火，放入帶子略炒30秒，加少許白酒炒至乾身，取出。

7. 放入蝦米及火腿粒略炒，再加入冬菇粒及蘿蔔粒略炒，加少許白酒炒至乾身。

8. 加入蝦米水、冬菇水及清水，大火煮滾後轉中火，放入適量味噌，微滾約20分鐘。

9. 加入帶子、銀針粉及蘿蔔糕，調大火煮滾。可依個人喜好用味噌、糖及鹽調味，即成。

圖、文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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