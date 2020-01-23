【鼠年2020】賀年食譜：魚蝦薺鮑羹 寓意包羅萬有
文章日期：2020年01月23日
新年想煮賀年菜式？「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士介紹魚蝦薺鮑羹，魚與蝦分別寓意年年有餘及哈哈大笑，鮑魚則有包羅萬有的意思，新年食最好不過。
魚蝦薺鮑羹
材料：（2至3人分量）
魚肉片（石斑或沙巴龍躉） 90克
蝦（新鮮或急凍） 120克（約6隻）
鮑魚（新鮮、急凍或罐頭） 80克
急凍薺菜（切碎） 45克
白酒 少許
水（或雞湯） 1200毫升
橄欖油、胡椒粉、鹽 少許
做法：
1. 魚肉片及蝦洗淨，切成小粒，加胡椒粉略醃幫助去除腥味，備用。
2. 鮑魚洗淨切碎，備用。
小貼士：如用新鮮海鮮，要先去殼及內臟。
3. 薺菜碎略洗，備用。
4. 大火熱鑊後轉中火，加入橄欖油。
5. 放入魚肉及蝦肉略炒，加入少許白酒炒至半乾身，加入鮑魚粒略炒。
6. 放入薺菜碎略炒，再加入少許白酒，炒至微微收乾水分。
7. 加水後轉大火煮滾，即成。
圖、文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
賀年食譜：
【食譜】：link.mingpao.com/48643.htm
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