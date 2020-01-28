年花延長開花期有法　花商教路：勤換水剪根莖勿暴曬　水浸植物可加稀釋漂白水

香港鮮花零售業協會主席謝王小燕（圖片由謝王小燕提供）

要延長年花在新年期間的壽命，可以在花瓶的水中加入小量1:99稀釋漂白水。（資料圖片）

新年買年花寓意「花開富貴」，惟不少年花在新年期間盛放，未到正月十五已經凋謝。要延長鮮花壽命，香港鮮花零售業協會主席謝王小燕教路，要勤換水及留意鮮花擺放位置；如果鮮花已開花，可在花瓶的水中加入小量稀釋漂白水，既有殺菌作用，也能保護鮮花莖部，減慢凋謝的速度。

漂白水勿過量 1:99稀釋

「原本放5日的鮮花，加了（稀釋）漂白水就可以放一星期。」謝王小燕提醒，這方法只適用於直接用水浸莖部的植物，盆栽並不適合。漂白水要以1比99稀釋使用，若分量過多，反而加快鮮花枯死。

水浸年花延長壽命貼士

謝王小燕提醒，勤換水、剪走霉爛根莖、留意鮮花擺放位置有助延長年花壽命。

‧ 浸花一定要用自來水，切勿用凍開水，因自來水有氧氣供給鮮花。

‧ 如以清水浸花，建議每天換水一次；如果加入稀釋漂白水，約2至3日換水一次，視乎水是否變混濁。

‧ 花瓶水變混濁要立即更換，混濁的水代表已經滋生細菌，鮮花根莖開始霉爛。

‧ 若水變混濁，可用乾淨的剪刀斜剪鮮花的根莖（剪到顯露正常顏色的健康根莖位置便可），增加根莖吸水面積，然後盡快放回已換水的花瓶。

‧ 鮮花宜放在陰涼、空氣流通的地方，不宜暴曬或當風位置。如果天氣轉冷，又做足以上功夫，鮮花有機會可以擺放超過一星期。

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