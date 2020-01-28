自製酒精搓手液兩配方　港大藥理及藥劑學系助理教授示範【短片】

香港大學藥理及藥劑學系在facebook發放短片，根據世界衛生組織配方，教大家自製酒精搓手液。（資料圖片／明報製圖）

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，市面上的酒精搓手液、口罩等防疫物品被搶購，香港大學藥理及藥劑學系昨晚在facebook發布短片，由助理教授胡偉康教大家自製酒精搓手液，搓手液配方根據世界衛生組織建議，材料可在一般藥房購買，大家可作參考。

自製酒精搓手液（100毫升）兩配方

配方1

乙醇（Ethanol，96%） 80毫升

甘油（Glycerol） 1.45毫升

雙氧水（Hydrogen Peroxide，3%）4毫升

蒸餾水（Distilled Water） 適量

配方2

異丙醇（Isopropyl Alcohol，99%） 75毫升

甘油（Glycerol） 1.45毫升

雙氧水（Hydrogen Peroxide，3%） 4毫升

蒸餾水（Distilled Water） 適量

製作搓手液步驟

1. 將80毫升乙醇 或 75毫升異丙醇倒進乾淨的器皿。

2. 甘油有助消毒成分留在手上的時間較長，保持消毒效果。先用針筒或匙羹（大約倒滿匙羹底部）量度1.45毫升甘油分量，倒進器皿中。

3. 雙氧水可先用膠針筒或膠匙羹（大約倒滿大半隻匙羹）量度4毫升分量，倒進器皿中。

提提你：雙氧水勿以金屬容器盛載及量度。

4. 加蒸餾水至約100毫升拌勻，因為甘油較稠，攪拌時應留意甘油有否浮面。

5. 將液體倒進乾淨的膠樽。

6. 為確保製作期間或樽內的微生物都已被消滅，須待72小時才可使用。

提提你：搓手液入樽後謹記註明成分，切勿放置於接近火種及小朋友輕易拿取到的地方。

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