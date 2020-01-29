鼠年郵票全球賀新歲！奧蘭群島‧日本‧越南‧根西島　喜氣鼠圖案各有特色【圖輯】

鼠年到，全球多個國家和地區推出2020年鼠年特別郵票，除了香港、內地、日本、韓國、越南、菲律賓等亞洲地區外，不少華人聚居的國家如美國、澳洲、英國等，甚至連英國皇家屬地根西島、芬蘭奧蘭群島都有發行鼠年郵票，鼠形圖案各具特色，為農曆新年添喜氣。

香港：香港郵政於1月11日發行鼠年郵票，一套四款的郵票分別以泥塑、刺繡、陶瓷及玻璃工藝品作主題，盡顯巧鼠機智、靈動和聰敏的天性。

內地：中國郵政推出鼠年生肖郵票，圖案分別為「子鼠開天」和「鼠兆豐年」，「子鼠開天」寓意送舊迎新、送陰迎陽，老鼠跳躍的動作則寓意鼠年節節高昇。「鼠兆豐年」兩大一小老鼠側身遠望，遍地花生，寓意鼠年豐衣足食，闔家幸福，鼠到福來。

日本：日本郵政發行4枚鼠年郵票，其中兩枚選用日本著名鄉土玩具畫家川崎巨泉的繪畫圖案；另外兩枚為兌獎郵票，印有「老鼠與米袋」和「老鼠與大蘿蔔」的圖案。

芬蘭奧蘭群島（Aland Islands）：郵票以插畫描繪奧蘭群島上的巢鼠和黃頸鼠嬉戲，5隻小鼠在草叢打滾，愉快地吃着黑莓。巢鼠是歐洲上最小的齧齒目動物之一，黃頸鼠是奧蘭群島上常見的老鼠。小全張的設計以島上的小木屋為背景，展現當地特色。

美國：郵票圖案以農曆新年舞龍舞獅中使用的精美面具作藍本，藍色被認為是鼠年出生的幸運色，老鼠頭頂的黃色皇冠，象徵老鼠是十二生肖中的第一位。老鼠頭部中間的圓圈表示新月，預示農曆新年的開始。面具下方以紅字寫着「Lunar New Year」。

新西蘭：郵票圖案有4款包括毛筆書法、老鼠剪紙、黑鼠（The ship rat）和新西蘭奧克蘭的地標天空塔，反映新西蘭的多元文化社區和多樣性。黑鼠在新西蘭主要島嶼上很常見。

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