口罩洗完蒸完可重用？ 衛生防護中心提醒：外科口罩用完即棄勿重用

香港紅十字會重申，每個口罩只可使用一次，用過的口罩必須妥善棄置，以免沾染及散播病毒。（香港紅十字會facebook截圖）

衛生防護中心指出，用過的口罩表面已沾染病菌，而且已沾濕的口罩會影響效用，用完的口罩須脫下對摺，並棄置於有蓋垃圾桶內，然後潔手。（衛生署衛生防護中心facebook截圖）

本港在新型冠狀病毒肺炎疫情持續下鬧「口罩荒」，不少商戶門市更出現搶購口罩人龍。有網民分享用高溫蒸氣消毒口罩再重用，以解決口罩短缺問題。衛生署衛生防護中心、食物安全中心及香港紅十字會今日（30日）分別在facebook提醒，所有外科口罩皆為即棄，用過的口罩若以高溫消毒有機會破壞口罩結構，絕對不能重用。

破壞口罩結構 減防禦能力

衛生防護中心在facebook提醒市民勿信謠言，外科口罩要用完即棄，切勿重用。所有外科口罩都是即棄式，用過的口罩表面已沾染病菌，而且已沾濕的口罩亦會影響效用，用完的口罩須脫下對摺，並棄置於有蓋垃圾桶內，然後潔手。

食物安全中心指出，口罩用完再次高溫消毒，有機會破壞口罩結構，大大減低口罩防禦細菌病毒的能力；香港紅十字會亦重申，每個口罩只可使用一次，用過的口罩必須妥善棄置，以免沾染及散播病毒。

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