WhatsApp 2月起不支援iOS 8及部分舊版Android　檢查更新免受影響

WhatsApp早前宣布，明日（2月1日）起，不再支援Android 2.3.7與之前版本，以及iOS 8或之前版本，如手機使用這些作業系統，用戶雖然仍可繼續使用WhatsApp，但某些功能可能會隨時停止運作。（何芍盈攝）

手機作業系統以及手機應用程式（Apps）不時需要更新，若不更新，部用應用程式有機會不能使用！手機通訊應用程式WhatsApp早前宣布，由明日（2月1日）起，不再支援iOS 8或之前版本，以及Android 2.3.7或之前版本。如果手機使用這些作業系統，用戶雖然暫時仍可繼續使用WhatsApp，但某些功能可能會隨時停止運作，用戶亦無法再建立新帳號及重新認證現有帳號。如果不想受影響，用戶不妨花點時間檢查及更新手機作業系統，若手機型號太舊，或有需要更換手機。

檢查手機作業系統版本

用戶可在手機的「設定」中檢查及更新手機作業系統。Apple手機用戶若正使用iPhone 4S、5、5C、5S、6、6 Plus等型號，如欲維持WhatsApp運作正常，必須更新iOS或更換新手機，WhatsApp建議使用iOS 9或更新的版本。而Android手機用戶，WhatsApp建議可用Android OS 4.0.3或更新版本。

資料來源：WhatsApp

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