Green Monday食譜：辣椒番茄乾青瓜蘆筍意粉

明日（4日）是二十四節氣的立春，中醫推介辣椒番茄乾青瓜蘆筍意粉，辣椒溫暖脾胃；青瓜則有助解口乾及減少上火。（圖片由胡玘君提供／明報製圖）

明日（4日）是二十四節氣的立春，註冊中醫胡玘君表示，進食微辣食物有助升發陽氣，幫身體抗病毒及細菌。她推介辣椒番茄乾青瓜蘆筍意粉，辣椒溫暖脾胃，幫助緩解進食生冷食物導致嘔吐及肚痛等徵狀；青瓜有生津作用，有助解口乾及減少上火。

辣椒番茄乾青瓜蘆筍意粉

材料：（2人分量）

番茄乾 6片

新鮮青瓜 1條

新鮮辣椒 2條

意粉 1/4包

蘆筍 半包

橄欖油 少許

白酒 1茶匙

鹽 少許

製法：

1. 小鍋煮沸水後加鹽、白酒及意粉，煮約8分鐘，撈起備用。

2. 蘆筍切段，放進沸水煮1分鐘，撈起；辣椒洗淨，切段備用。

3. 番茄乾浸水15分鐘，切絲備用。

4. 青瓜洗淨切段，用鹽醃10分鐘後沖水。

5. 橄欖油、辣椒及番茄乾放入鍋中，用微火加熱30秒，關火，加入意粉、青瓜及蘆筍拌勻，即成。

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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