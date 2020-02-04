立春食蘿蔔　營養師：白蘿蔔高纖低熱量　食過量易消化不良

今日（2月4日）是二十四節氣的立春，有迎來春天的意義，按中國民間習俗，立春日要「咬春」食蘿蔔。白蘿蔔可熟食或生吃，營養師提醒，白蘿蔔纖維含量高，不宜進食過多，否則可導致消化不良。

白蘿蔔鉀含量高 低血壓腎病不宜

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆指出，白蘿蔔是十字花科植物，熱量低、纖維高，有豐富維他命A、維他命C等，亦含鉀、微量鈣、鎂等；惟白蘿蔔鉀質含量高，如本身有低血壓、腎病患者、服用其他藥或大病初癒的人都不宜食用。白蘿蔔纖維含量高，進食過多亦會導致消化不良。

生吃或醃蘿蔔保留較多營養

蘿蔔經過高溫烹調，會流失維他命C、葉酸和鉀質等水溶性營養素，加少許油煮，有助吸收維他命A。醃製蘿蔔可保存更久，由於不經高溫烹調，可以保存較多蘿蔔營養。李杏榆指出，吃生蘿蔔較醃製蘿蔔健康，因為沒有調味料，每天吃手掌大小的分量，作配菜即可，留意不要吃過多醃蘿蔔，以免攝取過量鈉。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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