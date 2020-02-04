口罩長戴易生暗瘡　皮膚科醫生：注意保濕塗潤膚膏　不建議口罩攝紙巾面油紙

新型冠狀病毒肺炎持續，市民外出時紛紛戴上口罩。皮膚科專科醫生胡惠福指出，長期佩戴口罩，有機會出現暗瘡粉刺，提醒市民要做好日常洗面及保濕。戴口罩時，呼吸造成的水氣、口水、細菌及肌膚表面的皮屑都會累積在口罩內，這些會刺激皮膚造成痕癢不適，胡惠福有以下建議及提醒：

‧ 若口罩有污漬、異味應盡快更換，不建議長期戴同一個口罩。如情況許可，應減少皮膚與口罩接觸時間。

‧ 若皮膚容易出油有暗瘡，可用面油紙吸油加清水洗面，晚上回家再用洗面乳潔面。

‧ 不建議將面油紙放在口罩內，因為面油紙長時間貼面會加劇刺激油脂分泌，以及令更多細菌積聚在口罩內。同樣道理，他亦不建議把紙巾、醫用紗布放在口罩內。

‧ 要做好日常保濕。每天塗抹潤膚膏2至3次，對口罩內可致敏物質有阻隔作用，減低對皮膚的刺激。

‧ 有人擔心口罩誘發皮膚敏感，胡惠福表示，可能是對縫合口罩各層的膠水敏感，可購買低致敏物料製造的口罩，減低誘發皮膚敏感的機會。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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