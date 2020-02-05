毛巾不宜放近坐廁防沾菌？ 專家提醒2招防廁所播毒：冚蓋冲廁 倒水入U形渠
文章日期：2020年02月05日
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，澳門衛生局早前表示有患者的糞便裏驗出新型冠狀病毒核酸，顯示新型冠狀病毒有可能透過糞便傳播病毒。市民可從廁所衛生着手，採取針對措施預防感染，綜合香港大學感染及傳染病中心總監何栢良、感染及傳染病專科醫生曾祈殷及衛生防護中心的建議，以下兩個針對廁所預防病毒散播的措施，大家記得留意。
廁所預防病毒散播兩措施
先冚蓋後冲廁
何栢良稱，一克糞便有1000億粒病毒，若不掩蓋冲廁，冲水時激起的細菌或病毒在空氣中飄散，會令人致病。衛生防護中心亦表示，冲廁時的氣流可將馬桶內的菌沖至6呎外，污染四周環境，因此如廁後，冲廁前應將廁板蓋上。
有人說毛巾不應放近馬桶，是否屬實？曾祈殷稱，此舉是要避免冲廁時激起的細菌或病毒沾在毛巾上，只要將廁板蓋上再冲廁，便能解決問題。
清水倒U形渠
排水管連接洗手盆、馬桶和地台排水口，這些設備都設有隔氣彎管（U形渠），防止污水管的臭味和昆蟲進入樓宇內。U形渠聚水器內須有足夠貯水，才可發揮隔氣功能。何栢良表示，每日倒水進U形去水渠內可以防止水渠乾涸，避免細菌或病毒經U形去水渠傳播，他強調毋須倒漂白水，否則會嚴重污染環境。
資料來源：香港大學感染及傳染病中心總監何栢良、感染及傳染病專科醫生曾祈殷、衛生防護中心
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