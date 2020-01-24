【武漢肺炎‧一文睇晒】疫情互動地圖及家居檢疫大廈名單 附洗手‧戴口罩‧家居清潔防疫資訊
文章日期：2020年02月05日
新型冠狀病毒疫情持續擴散，衛生署衛生防護中心公布「正接受14天家居檢疫者居住大廈名單」及新增「新型冠狀病毒感染本地情况互動地圖」，讓市民瀏覽有家居檢疫者的地區，確診個案數目、確診者曾乘搭的交通工具、逗留過的建築物等實用資料。肺炎疫情令不少人衛生意識提高，保持個人衛生及家居衛生不容忽視，以下綜合衛生署及專家意見，提供戴口罩、洗手等防疫意識的注意及建議。
專家教揀口罩戴口罩
不少人外出都戴上口罩以防飛沫傳播受到感染，專家提醒，揀口罩時應留意口罩類型，戴口罩及脫口罩時都要留意方法是否正確。
‧外科口罩Q&A：顏色面向外勿重用 布口罩「虛假安全感」難防病菌
‧口罩長戴易生暗瘡 皮膚科醫生：注意保濕塗潤膚膏 不建議口罩攝紙巾面油紙
‧濕疹患者戴口罩須注意保濕 護理專家：不宜戴超過6小時 選低致敏口罩
‧口罩洗完蒸完可重用？ 衛生防護中心紅十字會提醒：外科口罩用完即棄
洗手搓手注意正確方法
洗手及酒精搓手液幫助清潔手部，有助預防傳染病，洗手要洗得乾淨，須注意正確方法。
‧自製酒精搓手液兩配方 港大藥理及藥劑學系助理教授示範【短片】
除了戴口罩及做好手部清潔防疫，外出穿過的鞋也要注意清潔，以免帶病毒細菌回家[入屋前宜噴「滴露水」]；隨身物品如手機、眼鏡亦應該經常清潔[酒精搓手液抹手機 梘液洗眼鏡]。
家居廁所清潔要做足
稀釋漂白水可清潔和消毒家居，惟漂白水具刺激性，需戴手套、護目鏡小心處理。使用漂白水之前，要看清楚次氯酸鈉的含量[1:99稀釋漂白水前注意]，在存放漂白水時亦須留意避免靠近高溫[漂白水使用存放注意]。
澳門衛生局早前表示有患者的糞便裏驗出新型冠狀病毒核酸，顯示新型冠狀病毒有可能透過糞便傳播病毒。市民可從廁所衛生着手，採取針對措施預防感染。[2招防廁所播毒：冚蓋冲廁 倒水入U形渠]
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