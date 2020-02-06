衣物消毒劑洗衫助殺菌 紡織及服裝專家：消毒劑勿混洗衣液 免起化學作用
文章日期：2020年02月06日
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少人擔心衣物黏附細菌和病毒，洗衣時會加入衣物消毒劑或衣物消毒液。理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士提醒，衣物消毒劑勿混合洗衣液使用，以防產生化學作用。
消毒劑混酸性洗衣液或產生氯氣
葉曉雲表示，使用衣物消毒劑有助殺滅病菌（如金黃葡萄球菌）及一般病毒，但使用時，切勿與洗衣液混合使用，因為市面上大部分的衣物消毒劑含氯，洗衣液則屬酸性，混合使用容易產生化學作用，或會削弱除菌清潔的功效，而且有機會導致氯氣產生，氯氣濃度過高或會影響人體。
衣物消毒劑使用方法
手洗：先將衣物放入注滿水的盆子，然後按說明書把適量衣物消毒劑倒入水中，浸泡至少30分鐘，再以平時的洗衣方法洗衣服。
前置式洗衣機（俗稱「大眼雞」）：可於1號格槽放入適量衣物消毒劑，在執行「預洗」（pre-wash）時清潔衣物，2號格槽則放進適量洗衣液或洗衣粉，讓洗衣機執行「主洗」（wash）時清洗衣物。
頂揭式洗衣機：可先開啟快速模式，在洗衣機注水時加入適量衣物消毒劑，完成快速模式的清洗後，再按一般洗衣程序洗衣服。
註：洗衣機型號眾多，如不熟悉洗衣機洗衣程序，宜參閱說明書。
文：何芍盈
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