【武漢肺炎】台灣2月7日起暫停港澳居民落地及網上簽證　日本韓國泰國入境健康措施一覽

新型冠狀病毒疫情持續擴大，部分地區推出應對措施限制曾赴內地或港澳的外籍人士入境。以下綜合台灣、日本、韓國、泰國4個港人熱門旅遊地點的入境應對措施，以及防疫諮詢熱線等資訊，如近期需要入境上述地點，務必要留意最新入境措施。

台灣

台灣陸委會網站公布，2月7日零時起暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）。[詳情]

香港、澳門居民在2月7日以前已取得或持有台灣有效入出境證件來台，入境後均須依疫情指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」，進行居家檢疫14日。[詳情]

疾管署免付費防疫專線：1922

最新消息：www.boca.gov.tw/mp-1.html

疾病資訊：www.cdc.gov.tw

日本

截至2月4日，日本政府尚未針對港澳居民作出任何禁止出入境的安排。若被確認為新型冠狀病毒患者，會被禁止入境日本，檢疫官亦有權命令疑似感染者接受診察和檢查。另外，14天內曾到訪中國湖北省的非日本國籍人士亦禁止入境。

24小時旅客熱線：（日本境內）050-3816-2787、（海外）+81-50-3816-2787

最新消息：www.japan.travel/en/news/coronavirus

Twitter：JapanSafeTravel

韓國

韓國自2月4日起，全面禁止14天內曾到訪中國湖北省的外籍人士入境，暫停中國人免簽證入境濟州島的制度，但持有港澳台護照的旅客仍然享有90天免簽證。旅客必須如實申報曾否到訪湖北省，若發現作出虛假陳述會被強制驅逐出境。如入境韓國後14天內出現發燒或呼吸道感染徵狀時，必須先致電疾病管理本部熱線通報，再到醫院詳細檢查。

疾病管理本部熱線：1339

查詢電話：1330（韓國觀光公社諮詢電話）、1345（外國人綜合服務中心）、120（首爾市茶山服務熱線）

最新消息：tchinese.seoul.go.kr

facebook：Korea Plaza (KTOHK)

泰國

截至2月3日，泰國暫時未有針對港人入境的措施，交通及旅遊景點等如常開放，泰國觀光局提醒旅客避免去人潮擁擠的地方，出門在外時應戴上口罩，以及經常清潔雙手。如出現發燒或呼吸道感染徵狀，應攜帶[健康提示卡]到醫院求診。

疾病控制部門熱線：1422

最新消息：www.tourismthailand.org

疾病資訊：ddc.moph.go.th

facebook：泰國政府旅遊局 (HK)

註：各地的入境措施會因應疫情轉變，出發前務必留意最新出入境措施。

香港入境處外遊協助24小時熱線：(852) 1868

香港入境處外遊協助網址：www.immd.gov.hk

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