OL閨蜜下午茶之選：Mdna skin瑰麗下午茶@K11 Artisan Lounge　尋找麥當娜「密碼」

即日至2月19日期間，每日首10份落單享用下午茶的顧客可獲Mdna skin限量禮品套裝乙份，送完即止。（圖片由相關機構提供）

下午茶融入玫瑰及高貴雅紫等元素，當中隱藏不少與麥當娜有關的「密碼」。（圖片由相關機構提供）

樂壇天后麥當娜（Madonna）參與研發的護膚品牌Mdna skin與尖沙嘴K11 Musea的Artisan Lounge合作推出「Beauty In You瑰麗下午茶」。（圖片由相關機構提供）

樂壇天后麥當娜（Madonna）親自參與研發的護膚品牌Mdna skin與尖沙嘴K11 Musea的Artisan Lounge合作，於2月推出「Beauty In You瑰麗下午茶」，以「Rose Sensation」為題融入絢麗玫瑰及高貴雅紫等元素，更加入多個與麥當娜有關的「密碼」。鹹點備有魚子醬包點、大蝦西米脆片、豬柳包、鵪鶉蛋伴法式麵絲、青瓜藜麥卷和紫薯撻；甜點包括迷你法式泡芙、藍莓棒棒、香橙瑪德蓮、紫薯白朱古力、車厘黑森林、牛油果奇異果杯、工匠朱古力，以及自家烘焙鬆餅配忌廉及自家玫瑰果醬。隨餐可配有機茗茶或咖啡，或升級加配各種美酒。

即日起至2月19日期間，每日首10份落單享用下午茶的顧客可獲Mdna skin限量禮品套裝乙份（皇牌玫瑰噴霧（30 ml）、滋養潔面油（20ml）、滋養精華液（8ml）、修護眼膜（1pc）、Moschino化妝袋及20分鐘尊貴眼部護理服務），憑禮品卡可於K11 Musea的Mdna skin概念店換領，數量有限，送完即止。

Mdna skin X Artisan Lounge「Beauty In You瑰麗下午茶」

供應期：即日至2月29日

供應時間：上午10時至下午10時

價錢：兩位$816（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Musea 008-008A舖

查詢：2601 3428

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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