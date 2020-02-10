奧斯卡2020得獎電影Trailer大匯集 3分鐘睇影帝影后精彩演技

第92屆奧斯卡頒獎禮剛圓滿結束，各大獎項名花有主。《Joker小丑》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）和《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）分別榮膺影帝及影后；韓國電影《上流寄生族》奪得最佳原創劇本獎、最佳國際電影獎、最佳導演獎及最佳電影獎；畢彼特（Brad Pitt）及羅拉丹（Laura Dern）分別憑《從前，有個荷里活》及《婚姻故事》首次贏得最佳男女配角獎。以下奧斯卡2020得獎電影，每條不用3分鐘即可觀賞影帝影后的精彩演技。

《上流寄生族》[Trailer]

獎項：最佳原創劇本、最佳國際電影、最佳導演、最佳電影

《Joker小丑》[Trailer]

獎項：最佳男主角（華堅馮力士）、最佳配樂

《星夢女神：茱地嘉蘭》[Trailer]

獎項：最佳女主角（雲妮絲維嘉）

《從前，有個荷里活》[Trailer]

獎項：最佳男配角（畢彼特）、最佳佈景設計

《婚姻故事》[Trailer]

獎項：最佳女配角（羅拉丹）

《反斗奇兵4》[Trailer]

獎項：最佳動畫

《1917：逆戰救兵》[Trailer]

獎項：最佳混音、最佳攝影、最佳視覺效果

《小婦人》[Trailer]

獎項：最佳服裝設計

《美國工廠》[Trailer]

獎項：最佳紀錄片

《極速傳奇：福特決戰法拉利》[Trailer]

獎項：最佳剪接、最佳聲音剪接

《爆炸性醜聞》[Trailer]

獎項：最佳化妝及髮型

《搖滾太空人》[Trailer]

獎項：最佳電影主題曲

《陽光兔仔兵》[Trailer]

獎項：最佳改編劇本

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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‧畢彼特憑《從前，有個荷里活》首奪最佳男配角

‧《婚姻故事》羅拉丹首奪最佳女配角

‧《上流寄生族》奉俊昊一擊即中膺最佳導演

‧韓片零的突破 《上流寄生族》奪最佳原創劇本

‧《上流寄生族》大熱捧走最佳國際電影獎

‧《反斗奇兵4》奪最佳動畫

‧《Joker小丑》奪最佳配樂 《搖滾太空人》贏最佳電影主題曲

‧《1917：逆戰救兵》兼獲最佳視覺效果獎

‧《1917：逆戰救兵》獲頒最佳攝影獎

‧《極速傳奇》《1917》分奪最佳聲音剪接及混音獎

‧奧巴馬參與發行 《美國工廠》奪最佳紀錄片獎

‧《從前，有個荷里活》《小婦人》各奪最佳佈景及服裝設計獎

‧《陽光兔仔兵》獲頒最佳改編劇本獎​​​​​​

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