貪靚女士留意小習慣　束髮剪指甲減沾菌機會　醫生提醒戴手套不保證防菌

趙志輝表示，指甲愈長愈容易藏污垢，而且洗手時指甲內的清潔亦很易被忽略，因此指甲宜剪短至不過手指頭。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，大家應注意個人衛生，保持清潔。女士們關注的指甲、頭髮及衣着等方面，有什麼要注意？家庭醫生趙志輝話你知。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，大家應注意個人衛生，保持清潔。女士們關注的指甲、頭髮及衣着等方面，有什麼要注意？香港中文大學醫務中心家庭醫學診所家庭醫學專科醫生趙志輝話你知。

·梳子髮夾每日清潔

趙志輝稱，外出時將頭髮束起，理論上因為頭髮的表面面積減小，黏上細菌病毒的機會相對較低。但他補充，如果在街上撥動頭髮，無論是散髮抑或束辮子，揚起時都同樣有機會黏上細菌病毒。另外，外出使用的髮梳、髮夾等用品亦應每日清潔。

·指甲太長易藏垢

趙志輝表示，指甲愈長，愈容易藏污垢，而且洗手時指甲內的清潔亦很易被忽略，因此指甲宜剪短至不過手指頭。女士們Gel甲時亦應考慮指甲長度的問題，而自行塗指甲則沒有太大影響。

·戴手套不保證手部乾淨

有人外出時會戴手套接觸扶手、升降機掣等公共設施。趙志輝稱，戴了手套不代表雙手乾淨，在戴和脫手套的過程中亦有可能沾上細菌病毒，而且不同質料亦有機會影響手套阻隔雙手接觸細菌病毒的能力。舉例膠手套通常防水，阻隔雙手接觸細菌病毒的機會較高，而棉手套或勞工手套則較低。趙志輝表示，手套為確保乾淨應常清洗，與其這樣，勤洗手反而更方便和直接。

·衣物防水未必防菌

趙志輝稱，一般來說，所有衣物都會沾上細菌病毒。防水衣物只是在清潔上較容易，但現時未有研究顯示防水衣物能有效阻擋細菌病毒。他強調，衣物防水不代表細菌病毒不會殘留在衣物上，最理想是外出後回家勤洗衣物。

·穿靴較難清潔

部分女士愛穿靴子，趙志輝表示，一般來說，靴子的表面面積較普通鞋子大，有機會藏有更多污垢，而且清潔時難度較高，時間亦較長。如非必要，建議可考慮選擇靴子以外、較易清潔的鞋。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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