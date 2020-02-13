低醣飲食法減肥不捱餓？營養師：勿忽略身體副作用　糖尿病高膽固醇勿亂試

「低醣減肥法」是增加綠色及其他其他顏色蔬菜的攝取，和植物及非植物性蛋白質的攝取，減少碳水化合物的吸收而達至燃燒脂肪的效果。（資料圖片／明報製圖）

新年過後，不少人開始啟動減肥計劃。藝人陳倩揚早前在社交媒體公布減肥成功，在4個月內減去約20磅，更以直播形式分享減肥心得，她稱是根據「低醣飲食法」回復苗條身形，藝人如蔣雅文、黎芷珊亦稱曾以此法減磅。

減少攝「醣」啟動燒脂機制

「低醣飲食法」（Low Carbohydrate Diet）原理是減低身體攝取「醣」，從而達至瘦身效果。香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師兼註冊營養師黃蘊芝博士指出，醣是碳水化合物總稱，包括單醣、雙醣、寡醣及多醣。其中「單醣」包括葡萄糖、果糖、半乳糖等，「雙醣」包括蔗糖、乳糖等，「寡醣」多來自豆類等，「多醣」多來自粉、麵、飯等。要留意的是半乳糖或乳糖例如低脂奶，甜味雖少，但同樣屬於醣類。

燒燃儲備脂肪同時有副作用

坊間流行的「低醣飲食法」，是將每天飲食攝取營養素的均衡比例：碳水化合物約55%＋脂肪約30%＋蛋白質約15%，調整為：碳水化合物約20%＋脂肪約50%＋蛋白質約30%。重點在於減少碳水化合物的攝取，以脂肪和蛋白質替代其能量，從而減少身體攝取糖和澱粉，讓身體啟動燃燒儲備脂肪的機制。惟黃蘊芝表示，此減肥法理論上可行，但忽略的副作用是燃燒脂肪的同時體內會產生大量酮體，倘酮體含量過高有機會致命。因此她不建議低蛋白質、低碳水化合物的餐單，提醒一定要視乎個人身體狀況而進行。

一般人難掌握餐單營養比例

「低醣飲食法」的另一吸引之處是不必捱餓，可根據自己的口味調節餐單組合。在陳倩揚公布的私人餐單中，第1-2星期及第5-6星期：綠葉蔬菜類50%+其他顏色蔬菜類10%+植物、非植物性蛋白質40%；第3-4星期及第7-8星期：綠葉蔬菜類25%+其他顏色蔬菜類25%+植物、非植物性蛋白質25%+非精製全殼、根莖類25%。

黃蘊芝指出，此餐單可取之處是鼓勵從不同食物種類中攝取營養元素，但她提醒普通人未必能準確衡量箇中的食物比例，而且在新型冠狀病毒肆虐期間，最重要是優質蛋白質的攝取，以維持身體細胞營養，令免疫系統保持最佳狀態。因此有慢性疾病如糖尿病、膽固醇偏高、腎臟問題的朋友切勿盲目跟從減肥餐單，建議諮詢醫生或註冊營養師進行健康的減肥計劃。

文：余敏

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