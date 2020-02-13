【武漢肺炎】各航空公司停飛香港航班一覽
文章日期：2020年02月13日
新型冠狀病毒疫情持續，全球各國相繼提升香港人的入境限制措施。各大航空公司亦不斷調整往返香港航班應對。一早已訂購機票的旅客，除了留意最新旅遊提示，亦可以上網或電話查詢各大航空公司的票務更改或航班取消安排。
1.國泰航空
停飛航班：往杭州、寧波、溫州、三亞、海口、廣州、重慶、台中、菲律賓達沃、克拉克、韓國濟州、馬爾代夫、倫敦（格域）、羅馬、米蘭、華盛頓、紐瓦克 [詳情]
停飛日期：即日起至3月28日
2.香港航空
停飛航班：往成都、重慶、貴陽、三亞、杭州、南京、河内、馬累、岡山、米子、鹿兒島 [詳情]
停飛日期：2月期間至3月28日
3.香港快運
停飛航班：往首爾、濟州、大阪、宮古（下地島）、台中、芽莊、寧波 [詳情]
停航日期：即日起至3月底
4.全日空航空
停飛日期：2月期間至3月28日
5.樂桃航空
停飛航班：沖繩、大阪（關西）部分航班 [詳情]
停飛日期：2月17日至3月28日
6.澳洲維珍航空
停飛航班：取消香港航線 [相關新聞]
停航日期：2月11日起停飛墨爾本、3月2日起停飛悉尼
7.聯合航空
停飛航班：所有香港航班 [詳情]
停飛日期：即日起至2日20日
8.美國航空
停飛航班：往洛杉磯、達拉斯 [詳情]
停飛日期：洛杉磯至4月24日、達拉斯至於4月23日
【其他航空公司】
‧意大利：停飛所有香港航班 [相關新聞]
‧菲律賓：停飛香港航班包括菲律賓航空至3月28日，亞洲航空至另行通告，宿霧太平洋航空至2月29日
‧易斯達航空：停飛往仁川航班
‧捷星亞洲航空：暫停香港至河內航班至5月31日，2月15日起停飛至峴港航班，以及停香港往新加坡航班 [詳情]
‧南非航空：2月29日起取消香港往來約翰內斯堡航線 [詳情]
註：上述資料截至2月13日中午，如有更改，以航空公司最新公布為準。
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