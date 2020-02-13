消委會提醒：工業酒精勿製搓手液　可致中毒

市面上的酒精搓手液、口罩等防疫物品被搶購，不少人自行製作酒精搓手液。消委會提醒，切勿使用工業用酒精製作酒精搓手液。（選擇月刊facebook圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市面上的酒精搓手液、口罩等防疫物品被搶購，不少人自行製作酒精搓手液。消委會在facebook提醒大家，切勿使用工業用酒精製作酒精搓手液，否則可引致中毒。工業用酒精含雜質甲醇，可以透過皮膚進入人體引致中毒，令人出現噁心、全身疼痛、失明等現象，甚至令肝功能受損，嚴重更可致命。

消委會補充，消毒火酒為無色液體，標示的成分多數是異丙醇（Isopropyl Alcohol），濃度為70%至75%，一般在藥房或個人用品店以樽裝出售。酒精搓手液的酒精濃度約70%至80%，潔手時可用大約3至5毫升搓手，技巧跟洗手一樣，最少20秒，讓酒精自然揮發，毋須用紙巾抹乾。

資料來源：選擇月刊facebook

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