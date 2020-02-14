【武漢肺炎】外科口罩消毒重用損防水過濾層　港大深圳醫院：實驗證失防護功能

香港大學深圳醫院與消費者委員會、香港應用科技研究院、科技園公司及城市大學建築學及土木工程學系聯手成立工作小組，經兩家實驗室測試外科口罩在清洗消毒後的功能，結果顯示消毒後的口罩會失去防護功能。（香港大學深圳醫院提供圖片／明報製圖）

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，全球口罩供不應求，不少市民以酒精、肥皂水清洗外科口罩後重用。香港大學深圳醫院與香港消費者委員會、香港應用科技研究院、科技園公司及城市大學建築學及土木工程學系聯手成立工作小組，在實驗室測試並分析外科口罩在清洗消毒後的功能，結果顯示重用口罩會令其失去防護功能。

工作小組提醒市民，切勿用清水、酒精、洗潔精、梘液、肥皂或其他消毒方法，用作清洗或消毒外科口罩的表面或任何部分，否則有機會失去口罩的病毒防護作用。

梘液或酒精消毒後破壞纖維結構

城大與科學園兩大實驗室對不同口罩物料進行評估，並作出三項測試：掃描電子顯微鏡下的纖維結構、檢查氣溶膠（氣霧，aerosol）微粒過濾功能、熒光劑模擬咳嗽測試。測試主要針對外科口罩外層防水、中層過濾、內層吸水的三重功能，結果發現：自行清洗消毒的外科口罩（包括用含75%酒精的搓手液噴在最外層表面的口罩，和經過60℃水溫肥皂水清洗的口罩），在放大100倍的電子顯微鏡掃描下，外層防水層受損，防水功能失效；中層物料纖維受破壞、變形、收縮，甚至纖維完整性受損，影響過濾效能。

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