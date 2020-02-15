自創撳𨋢神器　網民各師各法【短片】

木塞唇膏：陳靜在instagram示範以自製木塞唇膏撳𨋢掣。（dadachan instagram影片截圖）

網民各師各法，自創撳𨋢神器。（黃詠賢攝）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民出門都戴上口罩，盡量避免接觸公共物件減低被傳染風險，惟出門難免要按𨋢掣，網民紛紛發揮創意，甚至廢物利用自製撳𨋢神器。

1. 原子筆蓋藏酒精棉

先將原子筆的筆芯取出，以沾上消毒酒精的化妝棉或棉花塞進筆蓋；外出使用時，可開蓋用筆尖輕按𨋢掣，用完蓋上筆蓋，就能替筆尖消毒。

2. 推出式擦膠筆

擦膠筆攜帶方便，有網民以推出式擦膠筆代替手指撳𨋢，避免手指觸摸𨋢掣。

3. 膠水空樽裝入酒精

用完的膠水樽洗淨及風乾，倒入適量消毒酒精，將膠水海綿頭及樽蓋扭回去；出門時，只需打開樽蓋，以海綿頭撳𨋢，內裏酒精會滲入海綿頭，順道消毒𨋢掣。

4. 木塞唇膏

用完的唇膏以酒樽木塞塞進唇膏桶內，外出時，打開唇膏蓋轉出木塞撳𨋢，用完蓋上唇膏蓋，方便易用。

圖文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

相關資訊：

‧自製酒精搓手液兩配方 港大藥理及藥劑學系助理教授示範【短片】

‧搓手液愈多愈有效？醫生提醒：搓手時間覆蓋範圍更重要

‧洗手常犯錯誤：洗手時間不夠長 專家貼士助小朋友洗足20秒

‧貪靚女士留意小習慣 束髮剪指甲減沾菌機會 醫生提醒戴手套不保證防菌

‧【武漢肺炎‧一文睇晒】疫情互動地圖及家居檢疫大廈名單 附防疫資訊

‧毛巾不宜放近坐廁防沾菌？ 專家提醒2招防廁所播毒：冚蓋冲廁 倒水入U形渠

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm