自創撳𨋢神器 網民各師各法【短片】
文章日期：2020年02月15日
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民出門都戴上口罩，盡量避免接觸公共物件減低被傳染風險，惟出門難免要按𨋢掣，網民紛紛發揮創意，甚至廢物利用自製撳𨋢神器。
1. 原子筆蓋藏酒精棉
先將原子筆的筆芯取出，以沾上消毒酒精的化妝棉或棉花塞進筆蓋；外出使用時，可開蓋用筆尖輕按𨋢掣，用完蓋上筆蓋，就能替筆尖消毒。
2. 推出式擦膠筆
擦膠筆攜帶方便，有網民以推出式擦膠筆代替手指撳𨋢，避免手指觸摸𨋢掣。
3. 膠水空樽裝入酒精
用完的膠水樽洗淨及風乾，倒入適量消毒酒精，將膠水海綿頭及樽蓋扭回去；出門時，只需打開樽蓋，以海綿頭撳𨋢，內裏酒精會滲入海綿頭，順道消毒𨋢掣。
4. 木塞唇膏
用完的唇膏以酒樽木塞塞進唇膏桶內，外出時，打開唇膏蓋轉出木塞撳𨋢，用完蓋上唇膏蓋，方便易用。
圖文：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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