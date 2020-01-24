瑜伽墊清潔Dos & Don'ts　消委會提醒：暖水+溫和清潔劑浸洗·勿放洗衣機乾衣機

練習瑜伽有助舒展筋骨，在家都可以做到，方便又簡單。做瑜伽不少得用瑜伽墊，瑜伽墊用得多，容易沾上汗水、油脂及污垢。瑜伽墊應如何清潔？消委會話你知。

瑜伽墊清潔Dos & Don'ts

Dos

‧消毒用品清潔表面——一般可用消毒酒精噴霧或消毒濕巾清潔瑜伽墊表面。

‧暖水+溫和清潔劑浸洗——若瑜伽墊有明顯污漬、汗水和油脂，或頻密使用，可用暖水加入少量溫和清潔劑 (如沐浴露、洗潔精或洗衣粉) 浸洗數分鐘，用濕布洗擦，幫助去除污垢、油脂及異味，然後自然風乾。

‧底面都要洗——瑜伽墊表面及底部均須清潔，尤其在雙手和雙腳經常觸及的位置加強洗擦。

‧浸洗後要沖乾淨——瑜伽墊浸洗後須徹底沖洗乾淨，否則殘餘清潔劑的香料成分有機會致敏。沖洗後可在瑜伽墊放上乾毛巾，一併捲起擠出多餘水分，打開瑜伽墊鋪在曬衣架上自然風乾。

‧置於乾爽地方——瑜伽墊應放置於乾爽地方，避免陽光曝曬。

‧不時打開風乾——瑜伽墊即使不經常使用，都宜不時打開風乾，有助除濕氣和異味。

Don'ts

‧勿放洗衣機乾衣機——瑜伽墊勿放入洗衣機清洗，更不可置於乾衣機烘乾。

‧勿用力扭捏——瑜伽墊不應用力扭捏，以免造成翹曲、皺紋，甚至撕裂等情況。

資料來源：消委會第520期《選擇》月刊

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文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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