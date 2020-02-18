戴口罩皮膚易出油兼溶妝？化妝師教3貼士：底妝要夠薄·噴定妝水·徹底潔面

女士化完妝戴口罩皮膚易出油及溶妝，點算好？化妝師分享戴口罩化妝的貼士。（資料圖片／明報製圖）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，人人戴口罩，部分女士因工作需要而化妝，化完妝戴口罩皮膚易出油及溶妝，點算好？化妝師Janice Lam接受明報網站訪問，分享戴口罩化妝的貼士。

底妝透薄助減少出油

Janice表示，長期戴口罩，口罩內的熱氣會令肌膚較易出油或溶妝，建議底妝宜盡量透薄，減少皮膚出油或溶妝的機會。她教大家化底妝4步驟：先塗控油產品，再塗底霜均勻膚色，並在需要遮瑕的地方點上遮瑕膏，最後掃上碎粉或粉餅。

【Janice小貼士】碎粉較適用於不需要高度遮瑕的人，如皮膚易出油或需要高度遮瑕的人，可以粉餅代替碎粉。

噴定妝水助減口罩沾粉底

相信不少女士試過「甩粉落口罩」的情況，Janice稱，戴口罩時口罩與肌膚摩擦，自然會出現粉底沾上口罩的情況，難以完全避免。透薄的底妝有助減少溶妝的情況；本身皮膚非偏乾的人，不妨在化完妝後噴上小量定妝水，減低粉底沾上口罩的機會。

回家宜徹底卸妝潔面

化妝戴口罩一整日，或會對皮膚造成影響。Janice建議回家除口罩後，應徹底卸妝及潔面。容易生暗粒的人士如不屬敏感膚質，可以用一些低度果酸產品或清潔泥面膜，作肌膚深層清潔。

【Janice小貼士】現時天氣不算太熱，清潔泥面膜一周最多用兩次，敷完皮膚後有機會略乾，可再敷保濕面膜。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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